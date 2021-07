Miedema verwijt zichzelf misser, maar hoopt op trots gevoel

Een balende Miedema zegt na kwartfinale dat ze de wedstrijd al in de reguliere speeltijd had willen beslissen. De Hoogeveense spits scoorde al twee keer en wilde tien minuten voor het einde van de wedstrijd de aan Nederland toegekende penalty willen nemen. Volgens afspraak mocht Lieke Martens echter aanleggen vanaf de stip, de speelster van Barcelona miste.

"Lieke pakte de bal en zij is de nummer 1. Ik heb ook heel veel vertrouwen in haar. Achteraf is het heel makkelijk om te zeggen dat ik die penalty had moeten nemen. Maar gezien hoe ik in het toernooi zat en hoe ik me op dat moment in de wedstrijd voelde, had ik het misschien wel moeten doen", zei Miedema.

Verwijt

De misser van Martens werkte door in de beslissende strafschoppenserie. "Ik ben altijd de nummer 5 geweest op de lijst en Lieke de nummer 1. Maar zij wilde die eerste niet nemen. 'Fair enough', dan kom ik op 1 te staan", klinkt het nuchter.

Miedema, die in vier wedstrijden tien doelpunten maakte op deze Olympische Spelen, zag hoe de Amerikaanse keepster haar bal uit de hoek dook. "De bal moet er gewoon in, helemaal met mijn kwaliteiten", zei Miedema, vechtend tegen de tranen. "Ik hoorde vlak voor de serie dat ik de eerste moest nemen. Dat is voetbal, dat is het leven, dat is topsport. Natuurlijk verwijt ik mezelf dat ik die pingel er niet in schoot."

Trots

Omdat ook teamgenoot Nouwen miste en de Amerikaanse vrouwen vier keer raakten, zit het olympisch toernooi er op. "Het is supervervelend om met strafschoppen naar huis te moeten. Toch hoop ik dat in de komende dagen ook weer een gevoel van trots komt. We hebben een prima wedstrijd gespeeld en ik heb hier tien doelpunten gemaakt, maar we kopen daar helemaal niets voor."

