Horeca-ondernemers worden niet warm of koud van nieuwe ventilatie-eisen

Per 1 juli is de Drank- en Horecawet vervangen door de Alcoholwet; de ventilatienorm in de horeca is daarin fors bijgesteld. De horeca moet nu voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit: de lucht in bestaande horecapanden hoeft maar ongeveer een keer per uur te worden ververst, in plaats van iedere tien minuten.

In de coronapandemie vinden veel ventilatie-experts dit besluit absurd. Daarnaast liggen de nieuwe eisen ver onder de norm van Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De extra eisen voor ventilatie konden vervallen, omdat er inmiddels een rookverbod geldt.

Oude norm volstaat

"Dikke bullshit", is de nuchtere reactie van Harrie de Jong van Hotel Brinkzicht in Vledder. "Er is geen horecazaak die wat gaat doen met die nieuwe regels. Als ze zeggen van wel dan liegen ze." De Jong heeft een ventilatiesysteem. "Die staat ingesteld volgens de oude norm; dus afzuigen en verversen per tien minuten. Er is geen horecazaak die de ventilatoren opnieuw gaat instellen, wat een onzin."

Bestuurder van Koninklijke Horeca Assen, Ronald Obbes, heeft wel een mening over de wirwar aan regelgeving: "De overheid is dol op regels, dat blijkt wel. Maar dit volgt elkaar zo snel op dat je er tureluurs van wordt. Eerlijk gezegd ben ik er niet mee bezig. Ik hoor ook geen geluiden van andere collega's dat ze zich hier druk om maken."

Brigitte van Regteren, voorzitter van Horeca Meppel en eigenaar van Stadscafé Oasis, vindt de nieuwe ventilatie-eisen ook niet logisch. "Ik ga het dan ook niet aanpassen. Ik laat het zoals het is, dat kan geen kwaad." Ook Van Regteren is de steeds veranderende regelgeving een struikelblok. "We hebben de afgelopen anderhalf jaar wel geleerd alert te blijven, maar als het telkens zo snel verandert wordt het ons wel moeilijk gemaakt."

Koninklijke Horeca Nederland sluit zich aan bij de meningen van de Drentse horecaondernemers. Aan de NOS laat de KHN weten dat de oplossing dan ook eenvoudig is: "Het kabinet kan de ventilatienormen terugbrengen naar de eisen uit de voormalige Drank- en Horecawet. Daarmee sluiten de ventilatienormen op papier weer even goed aan op de ventilatie in de praktijk."

Het kabinet overweegt dan ook de nieuwe regels weer terug te draaien.

Grotere problemen

De Drentse horecaondernemers lijken zich dus weinig aan te trekken van de veranderde regels. Dat kan komen doordat ze wel grotere problemen hebben om op te lossen.

Zo werd vorige maand bekend dat er in de horeca een groot personeelstekort ontstaan is na de lockdown, doordat de werknemers in de tussentijd een andere baan hebben gevonden.

