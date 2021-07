51 nieuwe coronagevallen in Drenthe, één patiënt naar ziekenhuis

Het RIVM meldt vandaag 51 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, twee meer dan gisteren. Ook is een coronapatiënt uit de gemeente Tynaarlo opgenomen in het ziekenhuis.

Tynaarlo telt vandaag ook de meeste nieuwe positieve testen: tien stuks in totaal. In Assen, Hoogeveen en Meppel kwamen er zeven coronagevallen bij en in de andere acht Drentse gemeenten waren het er minder dan zeven. Aa en Hunze kreeg er tussen gisterochtend en vanochtend 10 uur geen nieuwe besmettingen bij.

Sinds afgelopen zondag - toen het RIVM 78 coronagevallen registreerde - is het aantal besmettingen in Drenthe elke dag gedaald. Vandaag is er voor het eerst weer een stijging te zien, zij het een heel kleine. Het aantal besmettingen ligt ook vandaag onder het weekgemiddelde; dat staat op 57,6.

Aantal nieuwe positieve testen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 31-07-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1585 7 20 Assen 4275 (+7) 69 15 Borger-Odoorn 1682 (+1) 33 15 Coevorden 3058 (+5) 57 31 Emmen 9498 (+6) 169 80 Hoogeveen 4979 (+7) 77 41 Meppel 2519 (+7) 34 27 Midden-Drenthe 2204 (+2) 35 30 Noordenveld 1973 (+4) 32 26 Tynaarlo 1852 (+10) 25 (+1) 24 Westerveld 1046 (+1) 17 21 De Wolden 2143 (+1) 33 24 Onbekend 61 0 0

Landelijk 2983 besmettingen

Landelijk registreerde het RIVM het afgelopen etmaal 2983. Dat zijn er 463 minder dan gisteren.

Precies een week geleden waren er 5262 positieve tests. De zaterdag daar weer voor waren er meer dan 11.000 nieuwe gevallen. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM in totaal 26.808 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 3830 nieuwe gevallen per dag. Het gemiddelde daalt voor de twaalfde dag op rij.

Het aantal sterfgevallen door corona is, over heel Nederland gezien, gestegen met zes. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven aan het virus. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is geregistreerd.

1,86 miljoen besmettingen in bijna anderhalf jaar

Sinds het begin van de uitbraak, bijna anderhalf jaar geleden, zijn 1,86 miljoen mensen positief getest. Van 17.772 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.