Musea Koloniën van Weldadigheid uitverkocht vanwege Unesco-drukte

"We kunnen het bijna niet aan", vertelt Annie Verboom-Prikken, vrijwilliger bij Museum De Proefkolonie in Frederiksoord. "Mensen hebben voor het museum gereserveerd en we moeten dingen aanprijzen. We verkopen ook de kaartjes van het koloniehuisje, het kolonieschooltje en de tuinen. Eerder deed je dat met vrij veel gemak, maar omdat het nu zo druk is, moeten we dat hele verhaal in een wat sneller tempo vertellen."

'Nee' verkopen

Bij zowel Museum De Proefkolonie als het Gevangenismuseum in Veenhuizen zitten alle tijdsloten vol. Vandaag, morgen en in het geval van het Gevangenismuseum loopt het verderop in de week ook al vol. "We moeten soms helaas wel 'nee' verkopen", legt Marjolein Bos van de afdeling Marketing & Communicatie uit.

"We krijgen veel mailtjes en telefoontjes van mensen die toch hopen nog te kunnen komen. Tegen hen zeggen we: 'Hou onze website in de gaten'. Soms zijn er nog wat annuleringen, dan kunnen we nog wat bezoekers kwijt. Maar anders moeten we het advies geven om één of twee dagen later te komen."

'Het is geëxplodeerd'

Het is een samenloop van omstandigheden. Maar de gevolgen van de werelderfgoedstatus die de voormalige armenkoloniën afgelopen maandag ontvingen, zien Bos en Verboom-Prikken duidelijk terug. "Vorig jaar was het ook al druk door de reserveringssystemen die we moesten hanteren vanwege corona en de vele vakantiegangers in eigen land, maar sinds afgelopen week is het wel echt geëxplodeerd", zegt Bos. Verboom-Prikken beaamt dat. "Zelfs donderdagavond was het druk."

Vrijwilligers werken dubbele diensten

Verboom-Prikken werkt sinds de opening van het museum in Frederiksoord als vrijwilliger en is een echte 'koloniekont' zoals ze dat zelf noemt. "Het is geweldig! Ik geniet ervan", zegt ze met een grijns van oor tot oor. "Maar ik maak ook de roosters van de vrijwilligers en ik ben gisteren de hele dag bezig geweest, omdat we echt meer vrijwilligers nodig hebben. Eerder werkten ze een keer in de week en hooguit twee keer. Nu vier keer in de week en af en toe eens vijf keer. Maar we klagen niet want we zijn blij met de Unesco-status."

Haken en ogen

Blijft het dan zo druk? Dat verwacht Bos niet. "We hopen dat het een beetje een middenweg wordt. Het zal echt wel meer mensen naar de Koloniën van Weldadigheid lokken. Zo'n werelderfgoedstatus is geweldig natuurlijk, maar we willen er wel op een goede en verantwoorde manier mee omgaan en kijken hoe we die bezoekers kunnen opvangen."

Verboom-Prikken ziet nog wel wat haken en ogen, ook naast de roosters. De weg naar het koloniehuisje is bijvoorbeeld niet bedoeld voor toeristen. "Maar ze rijden hier toch en het is een niet geasfalteerde weg. Ook zijn hier amper overnachtingsmogelijkheden", voegt ze eraan toe. "Daar moet nog aan gewerkt worden."

Op de bonnefooi zit er niet in

Annegreet Tidmarsh staat samen met een vriendin uit Zeijen bij de ingang van het Gevangenismuseum. Ze zijn vergeten te reserveren en komen er niet in.

Volgens Tidmarsh leeft de Unesco-status op het moment erg in Engeland, waar ze woont. Zo kreeg Liverpool de status, maar dreigde Stonehenge die te verliezen vanwege de uitbreiding van een weg. Het leek haar daarom een mooie kans om dit weekend een nieuwe Unesco-aanwinst te bezoeken. "Natuurlijk helemaal niet goed bij nagedacht dat we hadden moeten boeken. Wij dachten: we gaan er even heen om rond te kijken."

Voor nu zit er niets anders op dan het museum over te slaan. Ze gaan eerst lunchen en het gebouw van de buitenkant bestuderen. "We komen waarschijnlijk wel terug", vertelt ze, "want het is wel interessant om in het museum te kijken."

