Beachduo trekt lessen uit 'krankzinnige' weken op Olympische Spelen

De olympische vlag op het beachsportpark in Werkendam kan naar beneden. Voor de jonge beachvolleybalsters Katja Stam uit Klijndijk en Raïsa Schoon eindigden hun eerste Olympische Spelen in de tussenronde.

Dat betekent dat oud-topspeelster Debora Schoon-Kadijk, de moeder van de 19-jarige Raïsa die zelf meedeed aan de Spelen van 1996 en 2000, op sportpark Copakadijk de vlag moet strijken. "Hij zou blijven hangen zolang wij in het toernooi zitten", zegt Schoon. "Die kan nu dus halfstok", voegt Stam lachend eraan toe.

Voor vertrek naar de Spelen was op het park met zes beachvolleybalbanen in Werkendam, dat wordt beheerd door de ouders van Schoon en haar opa, een 'uitzwaaimoment' gehouden voor de jongste speelster in Tokio. Zelfs de burgemeester kwam langs om haar succes te wensen. Opa Co Kadijk hees de olympische vlag in top.

'Uiteindelijk trots'

Schoon en Stam (22) zorgden ervoor dat de vlag wat langer kon blijven hangen door in Tokio na twee nederlagen hun derde groepswedstrijd te winnen. Daardoor mochten ze vandaag opnieuw aantreden op het centercourt. Het jonge duo verloor echter met twee keer 21-17 van een Cubaans koppel en liep zo een plek in de achtste finales mis. "Ik ben nu teleurgesteld, maar uiteindelijk zullen we heel trots zijn dat we dit toernooi hebben meegemaakt", aldus Stam.

Stam en Schoon, die pas anderhalf jaar een duo vormen, legden er een 'krankzinnige route' voor af, zoals ze zelf zeggen. Begin dit jaar gaven ze zichzelf 5 procent kans om de Spelen te halen. Een opzienbarende route volgde. Stam en Schoon maakten in Ostrava een einde aan de kansen van drievoudig olympisch kampioene Kerri Walsh Jennings om naar Tokio te gaan. "Ik voelde me daar gewoon schuldig over, zij was vroeger mijn held", zegt Schoon. Ze versloegen in Tsjechië ook het Braziliaanse topduo Agatha/Duda en hielden zo hun laatste kans op de Spelen overeind.

KLM-vlucht met coronagevallen

Op het kwalificatietoernooi in Scheveningen haalden Stam en Schoon een extra olympisch ticket voor Nederland binnen. "Maar toen hadden we nog steeds maar 50 procent kans, want we moesten ook nog een ander Nederlands duo verslaan, Marleen van Iersel en Pleun Ypma." Ook dat lukte. "Zo stegen onze kansen in een paar weken van 5 naar 100 procent", aldus Stam.

De hectiek ging in Tokio door. Stam en Schoon zaten op dezelfde KLM-vlucht als de sporters die later in Japan positief testten op het coronavirus. "Tien dagen na de vlucht werden we als 'close contact' aangemerkt en moesten we voor vier dagen in quarantaine", aldus Stam. Ze nemen alle ervaringen mee, op weg naar de volgende Olympische Spelen.

'Groot leermoment'

"We hebben er heel erg van genoten. Dit is een groot leermoment op weg naar volgende toernooien en wie weet wel de volgende Spelen", zegt Schoon. "De prikkels die je krijgt in dat olympisch dorp, al die inspirerende sporters die je ziet, het spelen in een groot stadion; dat zijn allemaal ervaringen die we meenemen."

