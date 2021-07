Geen luxe suite in een hotel, maar op huwelijksreis met een huifkar

Het pasgetrouwde stel is niet het enige dat een huifkar huurt om een paar dagen eropuit te trekken. Bij huiskarrenverhuurbedrijf Thor-Heste in Gees zijn alle dagen in de zomer volgeboekt. "Eigenlijk is dat elk jaar wel zo", vertelt eigenaar Jan Rossing. "We hebben veel vaste klanten die elke zomer terugkeren. Die hoeven geen luxe vakantie, maar willen het avontuur. En dat krijgen ze bij ons."

Dat betekent niet dat een huifkartocht voor iedereen is weggelegd; enige kennis van het paard is zeer gewenst, vindt Rossing. "Je moet natuurlijk een kampeerder zijn en niet terugdeinzen van een regenbuitje. Maar belangrijker is dat je kunt omgaan met paarden. Je hebt toch een verantwoordelijkheid naar het dier."

Rossing doet bewust van tevoren al een screening als mensen zich aanmelden, zodat niemand wordt teleurgesteld. "Als je niet kunt fietsen, moet je ook niet op fietsvakantie gaan", vat hij bondig samen.

'Hobbelige weggetjes horen erbij'

Door haar vele natuurgebieden is Drenthe bij uitstek geschikt om een huifkartocht te maken. "In de Utrechtse binnenstad kom je ze niet snel tegen", lachen Ivo en Jade. "In Drenthe kan je nog rustig stapvoets rijden, zonder dat je door andere weggebruikers als last gezien wordt."

De hobbelige weggetjes nemen ze op de koopt toe. "Dat hoort er bij, net als een buitje", voegen de Utrechters toe. "Maar je moet ook niet te hard gaan, gewoon rustig aan. Het is vakantie."