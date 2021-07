Kunst en een buitje regen op eerste dag Into Nature in Bargerveen

Into Nature is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie in de natuur. Het festival is een initiatief van het Drents Museum en Stichting Kunst & Cultuur. In 2016 was de eerste editie in het gebied tussen Assen en Eelde, bij de tweede editie in 2018 stonden de kunstwerken verspreid in de natuur tussen Darp en Frederiksoord. Nu is de Zuidoost-Drentse natuur het decor

Informatieboekje en audiotour

De kunstwerken zijn voor iedereen gratis te zien, maar bezoekers kunnen ervoor kiezen om een informatieboekje en een audiotour te kopen, zodat ze nog meer informatie over de kunstwerken krijgen. De organisatie is blij en opgelucht nu het festival na anderhalf jaar uitstel eindelijk het startsein heeft gekregen.

"Gisteren was de openingstoespraak al", legt zakelijk leider Luisa Redenbacher uit. "Prachtig dat dertien van de achttien kunstenaars erbij aanwezig waren. Ze hebben trots hun werk gepresenteerd en die trots voelen wij als organisatie ook."

Redenbacher hoopt op zo'n 20.000 bezoekers, om het aantal van de vorige editie te evenaren. "Het is een open gebied en toegankelijk voor iedereen. Mensen die op de zondagmiddag een wandeling willen maken of een rondje willen fietsen, komen hier ook."

