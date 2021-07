FC Emmen sluit sterke voorbereiding in stijl af: 2-1 winst bij Go Ahead Eagles

Er viel één gele kaart in Deventer en die was voor FC Emmen-speler Lucas Bernadou (Rechten: RTV Drenthe)

FC Emmen heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 2-1 zege op kersverse eredivisionist Go Ahead Eagles. De Drentse club gaat daarmee ongeslagen de competitie in die volgende week begint in Velsen tegen Telstar.

Door de afwezigheid van de lichtgeblesseerde (hamstring) Jeredy Hilterman kreeg nieuwste aanwinst Rui Mendes een basisplaats in Deventer en mocht hij het laten zien als centrumspits, voor Peter van Ooijen en naast linkerspits Jasin Assehnoun. Aan de rechterkant startte Dick Lukkien met Teun Bijleveld, die hangend speelde, waardoor Mitch Apau zijn drang naar voren kon etaleren.

Eerste helft

Mendes kreeg in de eerste helft één kans, maar zijn poging vanaf 16 meter ging net over. De beste kans in het eerste bedrijf was voor Assehnoun. De Finse international zag zijn inzet gekeerd worden door Eagles-doelman Jérôme Prior. Aan de andere kant zorgde Boyd Lucassen voor gevaar, maar hij stuitte op Michael Brouwer.

Verder zag het thuispubliek in De Adelaarshorst voor rust weinig doelrijpe kansen. Aan beide kanten was de eindpass te vaak niet goed of ontbrak het daar zelfs aan, zoals bij de laatste mogelijkheid in de eerste helft toen Bijleveld vanuit een onmogelijke hoek voor eigen succes ging en in het zijnet schoot.

Tweede helft

Ook na rust viel er lange tijd niets te beleven, maar dat veranderde na de invalbeurt van Azzedine Toufiqui aan de kant van Emmen. De Franse aanwinst zorgde tien minuten voor tijd, na een prima combinatie met Assehnoun, voor de openingstreffer. Het was voor de rechteraanvaller/middenvelder de eerste goal in het shirt van de Drentse club.

De goal was de inleiding voor een leuke slotfase, waarin Go Ahead uit een corner (kopbal van Marc Cadona) op gelijke hoogte kwam en daarna via Jacob Mulenga dichtbij de 2-1 was. Maar het was FC Emmen dat aan het langste eind trok. Ditmaal was Toufiqui de aangever en Assehnoun de (zeer fraaie) afmaker: 1-2.