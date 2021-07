Dick Lukkien: 'We zijn klaar voor volgende week'

De oefenmeester vond dat zijn ploeg in Deventer te vaak onnodig balverlies leed en ook verdedigend een aantal steken liet vallen, maar aan de andere kant ook veel goede dingen liet zien aan de bal. "Bovendien toonde het elftal negentig minuten lang bereidheid en slepen we er in de slotfase, met twee prima goals, nog een overwinning uit."

"Ja, we zijn klaar voor volgende week", aldus Lukkien op de vraag of zijn ploeg klaar is voor de eerste competitiewedstrijd over een paar dagen in Velsen tegen Telstar. "Volmondig ja."