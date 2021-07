Jeroen Veldmate: "Ik vind het een eer om aanvoerder te zijn"

"Ik heb tegen de trainer gezegd dat ik het een eer vind. Maar of ik de band nu draag of niet, ik ben iemand die van nature al veel praat en coacht."

Veldmate keek redelijk tevreden terug op het laatste oefenduel, gisteravond in Deventer tegen Go Ahead Eagles. "Echt tevreden ben ik eigenlijk nooit en volgens mij kan je dat ook snel zijn. Er valt namelijk altijd wel iets te verbeteren. En het is logisch dat we nog niet daar zijn waar we willen. Welke ploeg is dat nu wel?"

"We kunnen zeker nog groeien. In balbezet en ook in het spel zonder bal", vervolgt Veldmate, "Maar ik merk dagelijks dat we een groep hebben die tot veel in staat is en ik zie de competitie dan ook met veel vertrouwen tegemoet."