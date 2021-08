Tweedehands orgel krijgt nieuw leven in de Willibrordkerk Beilen

"Dit is 'm", wijst orgelbouwer Menno Kaat trots. "Van een oud vrouwtje geweest, altijd binnen gestaan en perfect onderhouden."

Orgel niet zomaar geschikt

Het oude orgel had minder mogelijkheden. Een jaar geleden werd daarom besloten dat er een ander orgel moest komen. Maar dat is niet makkelijk, want een zo'n instrument wordt vaak specifiek gebouwd voor een bepaalde ruimte. Uiteindelijk vonden ze een geschikt exemplaar in de - onlangs gesloten - Clemenskerk van Waalwijk.

"Het scheelt dat dit een koororgel was, die worden wat algemener gemaakt. Maar de kerk in Waalwijk was zeker vier keer zo groot als deze kerk in Beilen. Dat gebouw had een akoestiek met vijf seconden nagalm. Dat hebben we hier niet, waardoor je veel beter hoort wat een pijp doet. Die onregelmatigheden moet je eruit intoneren", vertelt Kaat enthousiast.

Maanden is hij ermee bezig geweest. De speeltafel zat origineel in het instrument. De orgelbouwer heeft hem losgehaald en de klavieren op de begane grond neergezet, met een nieuwe ombouw. "Zo kan de organist makkelijker het koor en de dirigent zien."

Inwijden

Organist Wiebrand Boonstra heeft er afgelopen vrijdag voor het eerst op gespeeld. Hij is tevreden: "Het klinkt heel mooi hier. Er zit kracht en kleur in. Het is een plezier om op dit orgel te mogen spelen."

Vandaag is het orgel nog niet te horen. De verwachting is dat het instrument in september zal worden ingewijd. "Daar ga ik een stokje voor steken. Dan komen ze met de wijwaterkwast en wordt er water tegenaan gesmeten. Alleen als ze het voorzichtig doen, met een klein beetje water, kan ik het accepteren", lacht Kaat.