Jonge Chaplin-imitator Sem te zien als Muskee in theaterspektakel

"Ik had zeker al van Harry Muskee gehoord. Zijn grote hits, zoals Window of my eyes, kende ik wel." Inmiddels heeft de 14-jarige Sem Donkers uit Coevorden zich meer en meer verdiept in de bekende bluesartiest uit Grolloo, want in september vertolkt hij de rol van de jonge Harry Muskee in de voorstelling Muskee - So Many Roads.

Donkers noemt het "helemaal geweldig" dat hij in het theaterspektakel over het leven van Cuby mag optreden naast grootheden als Erwin Nyhoff, die de volwassen Muskee speelt en Alfred van den Heuvel, die in de rol kruipt van Johan Derksen. "Nadat ik auditie had gedaan, wist ik al dat ik mocht meedoen en dat vond ik al leuk, maar toen ik hoorde dat ik deze rol kreeg, was ik heel erg blij", zegt de jonge Coevordenaar.

Sem staat graag op het podium; twee jaar terug kroop hij nog de huid van een andere held van hem: Charlie Chaplin. Zijn muzieksmaak is voor een 14-jarige ook niet-alledaags. "Behalve Cuby + Blizzards luister ik wel meer oude muziek. Daar houd ik van. Of ik een oude ziel heb? Dat hoor ik wel vaker."

'Ik kan niet wachten tot we mogen spelen'

De voorstelling Muskee - So Many Roads is de hele maand september te zien in de tuin van de Ondernemersfabriek aan de Havenkade in Assen. Gitarist Erwin Java, die jarenlang samenwerkte met Muskee, heeft de muzikale leiding en de regie is in handen van Dick van den Heuvel. Hij maakte in het verleden biografische voorstellingen over de levens van onder anderen Ramses Shaffy en Robbert Long.

"Ik speel Harry Muskee op verschillende leeftijden in zijn jeugd", vertelt Sem. "We hebben al een aantal repetities achter de rug en ik kan niet wachten tot we mogen spelen in september." Het is niet toevallig dat het theaterspektakel juist dan te zien is; die maand is het tien jaar geleden dat Muskee op 70-jarige leeftijd overleed.

'Zoektocht door zijn leven'

Het wordt geen chronologische vertelling over het leven van de bluesartiest, benadrukt Sem. "Het mooie eraan vind ik dat het een beetje een dromerig stuk is. Harry Muskee maakt als het ware een zoektocht door zijn leven en onderweg komt hij allerlei bekenden tegen, zoals bandleden, maar ook de jongere versie van zichzelf."

Regisseur Dick van den Heuvel legde eerder aan RTV Drenthe uit dat de voorstelling zich afspeelt in dat wat hij omschrijft als de tussentijd: de tijd tussen het leven van de bekende zanger en de dood. Sem: "Ik vind dat het op een heel inventieve manier is geschreven."

