Zeijerwiek: 'Er is altijd wel wat te zien hier'

"We wilden het gebied in oude staat herstellen, zoals de oudere inwoners van het dorp zich het herinneren. Zeijerwiek is toch een onderdeel van de geschiedenis van Zeijen", aldus Boxma.

Fauna

Dankzij de inzet van vrijwilligers heeft de streek zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een florerend natuurgebied waar zelfs een otter is gesignaleerd. "Aan de sporen her en der kun je zien dat het dier er is", vertelt Boxma. "Op meerdere plekken langs de Zeijerwiek zijn 'trappetjes' waar ze graag zitten." Ook de ijsvogel is een regelmatige bezoeker van het gebied. "Al is het een strenge winter geweest, zelf heb ik 'm dit voorjaar nog niet gezien."

Historie

De Zeijerwiek is een oud veenkanaal. Aan het begin van de vorige eeuw werd de aftakking van de Drentsche Hoofdvaart van de Norgervaart richting Zeijen aangelegd om de ontginning van het gebied mogelijk te maken. "Dit is de oude haven", laat Boxma zien. "Daar werden vroeger de aardappels geladen en het kunstmest afgeleverd. De haven is gedempt maar aan de vorm van de dijkjes die we hebben aangelegd kun je nog steeds zien waar de haven ooit gelegen heeft."

Toekomst

In de loop der jaren is er veel veranderd in het gebied. "Maar het is nooit af", verzekert Boxma. "Er is altijd wel wat te doen en we hebben altijd wel weer ideeën. Zo werken we momenteel samen met de omliggende particuliere landgoederen om de dingen die zij ontwikkelen te combineren met de dingen die wij ontwikkelen."

Boxma zou graag zien dat het terrein over vijftig jaar weer een groot veengebied is zoals het vroeger ooit geweest is. "Dat zou geweldig zijn maar niet reëel. Maar nog meer plek en ruimte voor de natuur zou wel erg fijn zijn."

Lees ook: