GroenLinks: meer laadpalen in Assen

GroenLinks verwijst naar het '1.000 laadpalenplan' voor alle gemeenten in Drenthe en Groningen. Volgens dat plan uit 2019 zouden er in drie jaar tijd duizend laadpalen geplaatst moeten worden, maar dat aantal wordt niet gehaald. Van die duizend zouden er zo'n zeventig in Assen moeten komen.

Alleen wie erom vraagt

Assen wacht bij het plaatsen van de laadpalen tot nu toe vooral af tot iemand om zo'n paal vraagt. Er kunnen ook op andere plaatsen palen neergezet worden, maar het blijft volgens GroenLinks achter. Er zijn er dertig geplaatst, waarvan de helft op verzoek van eigenaren van een elektrische auto. Er staan nog tien tot vijftien palen op de planning, maar dat totaal van 45 blijft dus achter bij de zeventig die aanvankelijk waren gepland. Er is één openbare snellaadpaal.

Al met al schiet het niet op, naar de smaak van GroenLinks. Daarom wil de partij in de Asser gemeenteraad weten of het college van B & W ook vindt dat dit niet stimulerend is om elektrisch te gaan rijden. Bovendien vraagt de partij of het college ook mogelijkheden ziet om uit eigen beweging laadpalen te plaatsen, zodat in de hele stad binnen 300 meter zo'n paal te vinden is.

Om bezoekers van de stad van dienst te zijn zouden er ook snelladers moeten komen op 'strategische punten' in de stad. Het Drents Museum noemt de partij als voorbeeld. Die snellaadpalen zouden dan met groene stroom gevoed moeten worden.