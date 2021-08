De Week van Drenthe: Koloniën nu werelderfgoed en verpaupering in Nieuw-Amsterdam

Maandag kwam eindelijk het verlossende woord voor de Koloniën van Weldadigheid: Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen en het Vlaamse Wortel kregen de langverwachte Unesco Werelderfgoedstatus. Het besluit, dat genomen werd door het Werelderfgoedcomité in het Chinese Fuzhou, viel een dag later dan gepland, maar dat mocht de pret niet drukken.

Zeecontainers in Erica

Hoe hoog de beoogde zonnemuur langs de A37 in Erica wordt? Dat lieten leden van de werkgroep Zonnewand A37 NEE dinsdag zien. Ze stapelden twee zeecontainers op elkaar om te laten zien wat de impact van een zonnemuur is.

Mannes

En dan de zaak rondom Mannes, het kunstwerk bij het station in Assen. Kunstenaar Q.S. Serafijn is ontevreden over hoe het grote beeld er na een maandenlange opknapbeurt uitziet. Hij eiste deze week dat de gemeente Assen Mannes afdekt of verwijdert, anders volgt een rechtszaak. De gemeente Assen krijgt tot uiterlijk volgende week donderdag de tijd.

Verpaupering Nieuw-Amsterdam

Donderdag berichtte RTV Drenthe over Nieuw-Amsterdam. Naast het station ligt al jaren een braakliggend terrein, met daarop de voormalige graansilo. De graansilo, gebouwd in de jaren '40, staat al jaren leeg en er is geen zicht op renovatie. Meerdere partijen zouden het terrein graag zien veranderen, maar het belangrijkste obstakel in de besluitvorming is dat een groot stuk van het terrein eigendom is van spoorwegbeheerder ProRail. De gemeente Emmen zou al geïnformeerd hebben naar mogelijkheden om de grond te kopen, maar de coronacrisis en de penibele financiële situatie van de gemeente zouden de gesprekken bemoeilijken.

Jacobskruiskruid

Boeren vinden dat het giftige Jacobskruiskruid langs wegen en kanalen beter bestreden moet worden. De plant is giftig voor runderen en paarden en groeit inmiddels overal. Wat ooit geïntroduceerd werd als bermbloeier die goed is voor de biodiversiteit, is nu een plaag geworden, zeggen boerenorganisaties LTO en Farmers Defence Force.

