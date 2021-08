Defensie oefent met Apache helikopters rondom Westerbork en Beilen

Defensie oefent vanaf morgen tot en met vrijdag overdag met Apache gevechtshelikopters tussen Assen en Hoogeveen. Daarbij wordt drie keer per dag op lage hoogte in het militair laagvlieggebied gevlogen. Per keer zal er een uur lang worden gevlogen.

Dat schrijft de gemeente Midden-Drenthe op Facebook. De training is gebaseerd op vliegen onder verhoogde dreiging, waarbij helikopters laag blijven om zich te kunnen verschuilen, bijvoorbeeld achter een rij bomen, een heuvel of een bosperceel. Vooral Westerbork en Beilen zullen tijdens de oefeningen tot het centrum van het laagvlieggebied behoren.

Verwijzing naar Golfoorlog

Om het belang van de oefening te onderstrepen blikt Paul Webbink, hoofd operaties Apache Squadron, terug op Operation Desert Storm tijdens de Golfoorlog van 1990-1991. Iraakse troepen werden toen uit Koeweit verdreven door Amerikanen.

"Maar wat weinig mensen weten is dat voor deze aanvallen Amerikaanse apaches vanuit Koeweit laag en bij nacht vijandelijke radars uitschakelden op Iraaks grondgebied. Pas daarna kon het grote luchtoffensief plaatsvinden. Dit is ook één van de taken die wij met onze apaches kunnen uitvoeren en daar moet je dus voor trainen", legt hij uit.

'Goed om eens te zien'

Mensen die in en rondom Beilen en Westerbork wonen, zullen zeker wat van de oefeningen merken, denkt Webbink. Vooral omdat de oefeningen in het gebied nog niet structureel genoeg plaatsvinden. "In het gebied van de Maas en Waal doen we dat wel en daar zijn de mensen al bijna gewend aan ons", lacht hij.

"Maar voor onze vliegers is het van belang om ook eens een ander gebied aan te doen. En ik denk dat het goed is voor de mensen in Noord-Nederland om te zien en te ervaren dat wij onze taken ook goed kunnen uitvoeren als Nederland daar om vraagt."