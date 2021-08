JA21 na drugsvonds Nieuw-Roden: 'Nu opmars georganiseerde misdaad stoppen'

De razendsnelle opmars van de zware georganiseerde misdaad in Drenthe moet stoppen. Er moet harder worden opgetreden tegen zware criminelen, strengere en hogere gevangenisstraffen voor ondermijnende misdaad komen en meer geld voor opsporing van bijvoorbeeld de productie van drugs. Dat wil JA21 in Provinciale Staten na de vondst van een chemisch drugslab in twee huizen in een woonwijk in Nieuw-Roden.

JA21 wil dat Gedeputeerde Staten de strengere maatregelen gaan bepleiten bij de Minister voor Justitie.

Levensgevaarlijk in woonwijk

Fractievoorzitter Thomas Blinde: "Dit keer is het drugslab aangetroffen in een woonwijk waar veel jonge gezinnen met kinderen wonen. De grondstoffen voor synthetische drugs zijn zeer ontvlambaar, giftig, schadelijk voor het milieu en iemand kan na één keer crystal meth genomen te hebben al verslaafd zijn."

"Uit het jongste voorval in Nieuw-Roden blijkt de razendsnelle opmars van de georganiseerde misdaad in Drenthe en in de rest van Nederland. De organisaties achter de synthetische drugsproductie maken van Nederland zo onderhand een narcostaat. Ook in Drenthe is het alle hens aan dek. Ook hier wordt er immers steeds meer drugsafval gevonden en laten alle cijfers zien dat Drenthe steeds meer in beeld is bij ondermijnende, internationale drugscriminelen."

OM Italië: Nederland naïef

"Volgens het Italiaans Openbaar Ministerie is Nederland naïef als het gaat om de maffia en de georganiseerde misdaad. Naast het gegeven dat Nederland logistiek interessant is voor drugscriminelen, hebben wij volgens de Italianen ook een mentaliteitsprobleem. Zo maken wij het zware criminelen veel te gemakkelijk in Nederland" aldus Blinde.

Drugslab Nieuw-Roden

De politie viel afgelopen vrijdag twee woningen in Nieuw-Roden binnen waar apparatuur en grondstoffen stonden voor de productie van synthetische drugs. Alle onderdelen voor een lab waren aanwezig, maar het drugslab was niet in werking. Het drugslab zat midden in een woonwijk in huizen bij een speelveldje voor kinderen.

Een 38-jarige man uit Assen en twee mannen van 31 en 39 jaar uit de gemeente Noordenveld zijn aangehouden. Zij worden onder andere verdacht van het voorbereiden, produceren, verwerken en verkopen van harddrugs. De verdachten zitten in volledige beperking en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat.

Gevaar

De politie zegt dat de aangetroffen stoffen zorgden voor een levensgevaarlijke situatie. Zo kunnen er giftige stoffen ontsnappen als chemicaliën in brand vliegen of ontploffen. "Niet enkel de productie van synthetische drugs, ook de opslag van de chemicaliën die benodigd zijn bij de productie, is levensgevaarlijk."

Ook veroorzaakt het lozen van drugsafval in de natuur milieuschade. De politie is tijdens het onderzoek meerdere dumpingen van drugsafval tegen gekomen.

Drugs in Leeuwarden

In hetzelfde onderzoek werd een inval in Leeuwarden gedaan. Daar werd 40 kilo 'eindproduct' gevonden. De gevonden drugs hebben vermoedelijk een straatwaarde van enkele miljoenen euro's.

JA21 stelde al eerder statenvragen over drugs en ondermijnende zware criminaliteit in onze provincie. Wat Blinde betreft laten GS aan de justitieminister weten dat "er in Veenhuizen altijd een kamer vrij is voor zware criminelen die geen thuis behoren te hebben in onze vrije samenleving."

