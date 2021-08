DELTA Fiber breidt glasvezelnetwerk ook in Drenthe uit

Glasvezelbedrijf DELTA Fiber Netwerk breidt het glasvezelnetwerk overal in ons land uit en dat geldt ook voor Drenthe. Er wordt twee miljard euro geïnvesteerd om binnen vier jaar een netwerk van twee miljoen aansluitingen te hebben. Op dit moment heeft DELTA Fiber in ons land 900.000 aansluitingen.

Het investeringsgeld wordt geleend bij een tijdelijk samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING en enkele internationale banken. "We willen twee miljoen woningen en bedrijven van glasvezel voorzien, voornamelijk in kleinere dorpen en steden door heel Nederland", zegt topman Marco Visser van DETLA.

Drenthe

In Drenthe is DELTA Fiber Netwerk een samenwerking aangegaan met RENDO Fiber. Er lopen (of liepen) verschillende zakelijke en consumentencampagnes. Hier een overzicht:

Assen : In Assen is de zakelijke campagne gericht op inwoners en ondernemers van de bedrijventerreinen Stadsbedrijvenpark, Borgstee, Messchenveld en Peelerpark. Op dit moment loopt de campagne om minimaal 30 procent van de mensen in dit gebied te laten kiezen voor een glasvezelaansluiting. Daarna kan begonnen worden met de werkzaamheden.

: In Assen is de zakelijke campagne gericht op inwoners en ondernemers van de bedrijventerreinen Stadsbedrijvenpark, Borgstee, Messchenveld en Peelerpark. Op dit moment loopt de campagne om minimaal 30 procent van de mensen in dit gebied te laten kiezen voor een glasvezelaansluiting. Daarna kan begonnen worden met de werkzaamheden. Elim, Hollandscheveld, Nieuweroord, Nieuwlande, Noordscheschut en Tiendeveen : In deze dorpen wordt ná de zomervakantie een glasvezelcampagne voor consumenten opgestart.

: In deze dorpen wordt ná de zomervakantie een glasvezelcampagne voor consumenten opgestart. Gieten/Rolde : In de dorpen Gieten en Rolde is voldoende interesse in het aanleggen van een glasvezelnetwerk om de werkzaamheden daadwerkelijk te starten. Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd over de vervolgstappen.

: In de dorpen Gieten en Rolde is voldoende interesse in het aanleggen van een glasvezelnetwerk om de werkzaamheden daadwerkelijk te starten. Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd over de vervolgstappen. Westerveld : In de gemeente Westerveld zijn de werkzaamheden in maart dit jaar begonnen, nadat gebleken is dat er genoeg interesse was in glasvezelaansluitingen.

: In de gemeente Westerveld zijn de werkzaamheden in maart dit jaar begonnen, nadat gebleken is dat er genoeg interesse was in glasvezelaansluitingen. De Wolden, Hoogeveen, Noordoost Drenthe en Annen : In deze gebieden heeft iedereen die een glasvezelaansluiting wilde er inmiddels een gekregen. De campagnes zijn hier afgerond.

: In deze gebieden heeft iedereen die een glasvezelaansluiting wilde er inmiddels een gekregen. De campagnes zijn hier afgerond. Meppel: Ondernemers van bedrijventerreinen in Meppel (en Zwartsluis) waren nog niet klaar voor een glasvezelaansluiting, aldus DELTA Fiber Netwerk.

Steeds meer glasvezel

Het aantal Nederlandse huishoudens dat is aangesloten op het glasvezelnetwerk neemt steeds sneller toe. Bijna de helft van de huizen in Nederland had na het eerste kwartaal van 2021 de mogelijkheid om voor televisie, vaste telefonie en internet gebruik te maken van een glasvezelverbinding. Daar is wel een speciaal abonnement voor nodig, waar volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toen 1,7 miljoen huishoudens over beschikten.