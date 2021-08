Wielrenster Janneke Ensing sluit profcarrière af met Ronde van Drenthe

"Na dit seizoen is het mooi geweest", laat Ensing weten. "En wat is er dan mooier dan je carrière af te sluiten in je thuiswedstrijd? Vanwege corona is de Ronde van Drenthe naar 23 oktober verplaatst en wie weet komen we nog door Gieten", aldus Ensing.

"De afgelopen dertien jaar zijn hard gegaan. Dat komt ook doordat ik het fietsen altijd met het schaatsen heb gecombineerd. De laatste vijf jaar heb ik me echt op het fietsen gericht. En ik ben er trots op dat ik ondanks de blessures na valpartijen toch weer op m'n oude niveau ben teruggekomen dit seizoen."

Twijfels

De laatste jaren sprak de renster van Team BikeExchange al vaker haar twijfels uit over het vervolg van haar fietscarrière. "Toch was er elke keer weer een mooie reden om door te gaan. Bijvoorbeeld toen ik bij Mitchelton-Scott kon gaan rijden, dat nu Team BikeExchange heet. Ik heb het hier nog steeds ontzettend naar m'n zin en ik heb nog mooie stappen kunnen maken de laatste jaren."

'Niet langer altijd weg zijn'

Ondanks dat de fiets haar veel gebracht heeft, wil Ensing niet langer meer 'altijd weg zijn'. "Het reizen ga ik niet missen. Natuurlijk ben ik op heel veel plekken geweest. Maar ik zie niet heel veel meer dan het hotel en het parcours", relativeert ze haar reizende bestaan. De renster uit Gieten wil straks meer tijd doorbrengen met haar vriend, familie en vrienden. Daarnaast hoopt ze met haar kennis als voedingsdeskundige in de sportwereld aan de slag te kunnen.

Hoogtepunten

Hoogtepunten in haar carrière zijn de etappeoverwinningen in de Boels Ladies Tour en de Giro Toscane. Ook streed ze mee om de winst in de befaamde Strade Bianche en werd ze twee keer tweede in Gent-Wevelgem. Daarnaast ging ze zowel op de schaats als op de fiets van start op zowel EK's als WK's. In 2016 won ze zilver bij het NK wielrennen op de Brouwersdam in Zeeland.

Marathonschaatsen

Ensing zal niet helemaal stoppen met sporten. Komende winter wil ze nog wel marathons schaatsen in dienst van PTH Groep/Schaatsshop Drenthe. "Het is een manier om af te bouwen. Maar ik vind het ook leuk om mijn kennis en vaardigheden over te brengen op de jonkies", besluit Ensing.