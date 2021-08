Handbalsters winnen zonder Abbingh en treffen Frankrijk in kwartfinales Spelen

De Nederlandse handbalsters hebben de groepsfase van de Olympische Spelen afgesloten met een zege op Montenegro: 30-29. Oranje is daarmee tweede geworden in groep A en neemt het woensdag in de kwartfinales op tegen Frankrijk, de nummer drie in poule B. De Noorse vrouwen eindigden uiteindelijk bovenaan in de poule van Nederland.

De ploeg van bondscoach én Fransman Emmanuel Mayonnade zette tegen de Montenegrijnen de goede vorm voort. Oranje keek aanvankelijk een tijdje tegen een achterstand aan, maar na de 6-6 van Debbie Bont nam Nederland het initiatief over. Halverwege leidde Oranje met 17-11.

In de tweede helft liepen de handbalsters uit naar 25-16, maar ze lieten Montenegro in de slotfase terugkomen tot op één doelpunt. Merel Freriks uit Borger was goed voor drie voltreffers. Topschutter en oud-Emmense Lois Abbingh (23 goals) kreeg rust met het oog op de kwartfinale en werd in de wedstrijdselectie vervangen door Larissa Nusser.

Frankrijk: altijd lastig

Frankrijk wordt ondanks de derde plek in de poule een geduchte tegenstander voor de Nederlandse handbalsters. Op de Spelen van Rio in 2016 verloor Oranje in de halve finales van de Françaises (23-24). Op het EK in Frankrijk, twee jaar later, moesten de handbalvrouwen wederom hun meerdere erkennen in Frankrijk, toen het gastland goud pakte. De Franse vrouwen haalden vorig jaar op het EK weer de finale, maar moesten hun titel afstaan aan Noorwegen. Nederland eindigde toen als zesde.

Lees ook: