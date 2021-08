Corona: 27 nieuwe positieve tests, Drents weekgemiddelde daalt

In de gemeente Emmen werden de meeste nieuwe positieve tests geteld (6), gevolgd door de gemeente Coevorden (4). Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld de afgelopen 24 uur.

Het Drents weekgemiddelde, gebaseerd op de laatste zeven dagen inclusief vandaag, daalt verder naar bijna 50 nieuwe besmettingen per dag (49,7).

In de Drentse ziekenhuizen liggen zes patiënten met covid-19, van wie één op de intensive care (ic).

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 02-08-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1586 7 20 Assen 4288 (+2) 69 15 Borger-Odoorn 1685 (+1) 33 15 Coevorden 3065 (+4) 57 31 Emmen 9516 (+6) 170 80 Hoogeveen 4989 (+3) 77 41 Meppel 2526 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2211 (+2) 35 30 Noordenveld 1979 (+3) 32 26 Tynaarlo 1861 (+3) 25 24 Westerveld 1047 (+1) 17 21 De Wolden 2145 (+1) 33 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Het aantal nieuwe positieve coronatests voor heel Nederland is vandaag voor de vierde dag op rij gedaald. Sinds gisterochtend zijn er 2136 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM. Dat is het laagste aantal in bijna een maand tijd.

Een week geleden werden er op maandag nog 3845 besmettingen vastgesteld, de week daarvoor 8878. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 22.762 positieve tests. Dat zijn er gemiddeld 3252 per dag.

De afgelopen 24 uur werd er, voor het eerst in twee weken, geen enkel sterfgeval door corona vastgelegd. Gisteren werden er twee sterfgevallen gemeld.

In Amsterdam werden de meeste nieuwe besmettingen geteld afgelopen etmaal, in totaal 118. In Den Haag werden 77 positieve tests geteld en in Almere 74. In Rotterdam en Utrecht kregen respectievelijk 57 en 44 mensen een positieve testuitslag.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna anderhalf jaar geleden, zijn 1,86 miljoen mensen positief getest. Ruim 17.700 mensen zijn aan het virus zijn overleden.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gestegen tot 719, het hoogste aantal sinds 11 juni. Het gaat om een toename van 36 patiënten vergeleken met gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen 522 patiënten met covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 26 meer dan gisteren. Op de ic's liggen in totaal 197 ernstig zieke covidpatiënten, 10 meer dan de voorgaande dag.

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 60 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic's werden 21 mensen binnengebracht. Ziekenhuizen hoefden vandaag geen coronapatiënt te verplaatsen wegens drukte.

Het aantal covidpatiënten in ziekenhuizen is in ongeveer drie weken verdrievoudigd. Twee maanden geleden lagen er echter nog twee keer zoveel patiënten met corona.

Premier Mark Rutte verwacht dat de druk op de ziekenhuizen deze week stopt. Dat komt doordat het aantal positieve coronatests al een tijdje daalt. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), sprak eerder de verwachting uit dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten oploopt tot ongeveer 800.

"De instroom en bezetting van covidpatiënten vertonen een stijgende trend op zowel de ic als de kliniek. Volgens onze prognoses blijft de stijging deze week aanhouden", aldus het LCPS in een toelichting. "Het is op dit moment moeilijk te voorspellen hoe de ziekenhuisopnames zich op langere termijn gaan ontwikkelen, gezien de verscheidenheid aan factoren die hierop van invloed zijn", vervolgt de ziekenhuisorganisatie.