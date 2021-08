Campingeigenaren geschrokken na inbraak: 'Dit verwacht je niet op zo'n rustige, afgelegen plek'

"Dit zagen we echt totaal niet aankomen. Op zo'n rustige plek, dat verwacht je niet", vertelt campingeigenaar Naduah Bervoets.

Bierspullen

"Nou kijk, hier stonden dus biertaps en een koffiezetapparaat. Die zijn allemaal meegenomen", wijst campingeigenaar Martijn Huisman als hij de kantine binnenloopt. De daders forceerden de grote deur om zo binnen te komen. "Ook hebben ze een beamer meegenomen. En verder wat Heineken-petjes, zonnebrillen en ledverlichting van het biermerk", somt Huisman op.

De campingeigenaar noemt de inbraak ietwat bijzonder, omdat er vooral bierspullen zijn meegenomen terwijl een geluidsinstallatie en een spiksplinternieuw kassasysteem is blijven staan: "Het lijkt haast wel alsof iemand bezig is om z'n eigen mancave in te richten."

Kruiwagens

Om de buit mee te kunnen nemen gebruikten de dieven kruiwagens die in een schuur naast de receptie stonden. Al wandelend van de receptie naar de kantine vertelt Huisman hoe bijzonder hij het vindt dat er niemand op de camping is die iets of iemand gezien heeft.

"Kijk, hier is dus het sanitairgebouw. En daar moet je vanuit de ingang langs om naar de kantine te lopen. Dus je zou zeggen: er loopt altijd wel iemand naar het sanitairgebouw toe. Maar misschien heeft een van de daders op wacht gestaan? Ik weet het niet", verzucht de campingeigenaar.

Afgelopen kerst verhuisde het stel naar Ellertshaar. Ze namen het recreatiepark over en bliezen het nieuw leven in. "We hebben hard gewerkt om alles snel te laten draaien. We wilden er echt ons eigen ding van maken, om er zo onze eigen vibe in te kunnen leggen", vertelt Naduah Bervoets.

Afgelegen

"En dan dit. Op zo'n rustige plek. Je verwacht het niet. En dat er dan mensen aan je spullen zitten en laatjes open laten staan. En dingen in de ruimte die dan niet kloppen. Dat is echt niet goed", legt Bervoets uit.

"Ja, uiteraard was alles op slot", vertelt Huisman. "Ze hebben de deuren echt moeten forceren om binnen te komen. Maar het lijkt haast wel alsof ze voorwerk hebben gedaan, om precies te weten wat hier stond."

Camera's en aangifte

De campingeigenaren hebben aangifte gedaan bij de politie en bekijken nu met de verzekering hoeveel ze vergoed krijgen. De totale schade schatten ze op zo'n vijfduizend euro.

"Ook gaan we extra camerasystemen en sloten ophangen", vult Huisman aan op de vraag hoe nu verder. De kantine was vandaag even dicht zodat ze bij konden komen van de schrik. "En tja, een kantine zonder koffie kan natuurlijk ook niet", eindigt Huisman.