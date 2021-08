Verstappen-fans uit Valthermond pakken taxi met wieken in Hongarije

Bert, Arjan, Per, Peter, Beau en Daniël bij de GP van Hongarije (Rechten: Per de Jonge)

Wat wel volgt, is een zoektocht naar een alternatief vervoersmiddel. En die is relatief gauw gevonden: een helikopter. "Wachten op een taxi? Heli!", schrijft Per de Jonge op sociale media als hij de helikopter instapt.

Verdeeld over twee helikopters wordt de vriendengroep, bestaande uit Bert Vos, Arjan van der Laan, Per de Jonge, Peter Drenth, Beau Fühler en Daniël Thole, vervolgens naar hun hostel gebracht.

Vuurdoop

"We gaan echt niet drie uur wachten op een taxi en daarna nog een tijd in de file staan. Dan is het beter om even te vliegen", zegt De Jonge over hun avontuur. Naast de Drenten kiezen nog een aantal Nederlanders voor de wentelwiek. "We spraken nog een paar Nederlanders die ook voor de helikopter kozen. Het waren er niet veel die het geld ervoor over hadden."

Dat het ritje per persoon 200 euro kost, deert de Valthermondjes niet: "Het was voor ons allemaal de eerste keer in een helikopter, dus dan heb je het er wel voor over."

'Kacheltje lam'

De helikopterrit is voor het zestal bovendien het absolute hoogtepunt van het weekend. Van de race zelf worden de Max Verstappen-fans niet warm. De Nederlandse F1-coureur wordt al in de eerste bocht door Lando Norris (McLaren) van de baan gekegeld, na een remfout van Valtteri Bottas (Mercedes).

Met fikse schade aan zijn auto eindigt Verstappen (Red Bull) uiteindelijk na zeventig ronden op de tiende plaats. "Het was een fantastische race voor de neutrale kijker. Helaas waren wij dat niet", verklaart De Jonge.

Desondanks maakt hij er het beste van met zijn maten. Het verdriet verdrinken de Drenten die middag op de Oranjetribune: "We waren kacheltje lam, dus we hebben het alsnog super gehad."

Niet beroerd, of toch wel?

Beroerd zijn ze niet geworden van het ritje in de helikopter: "Nee, ondanks dat het voor ons allemaal de eerste keer was, ging dat best goed." Na de daaropvolgende stapavond was dat voor een aantal wel anders. "Daar hebben we het niet over", besluit De Jonge lachend.