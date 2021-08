Meeste eendaagse festivals Drenthe gaan gewoon door

Pé en Rinus tijdens het Preuvenement in de Gouverneurstuin in Assen in 2019 (Rechten: ANP / Marcel J. de Jong)

Veel evenementen die in de maand augustus op de rol staan in Drenthe hebben weinig last van de maatregel dat eendaagse festivals maar 750 bezoekers mogen toelaten en in de openlucht moeten plaatsvinden. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe langs organisatoren van die festivals en evenementen.

Meerdaagse festival mogen tot 1 september helemaal niet doorgaan; dat had het kabinet een paar weken geleden al besloten. Dan gaat het over een festival als Lowlands, waarbij mensen op de locatie zelf overnachten. Festivals verspreid over meerdere dagen zonder overnachting worden niet beschouwd als meerdaagse festivals. In Drenthe zijn bijna alle festivals in augustus verspreid over meerdere dagen, maar zonder overnachting.

Vaste zitplaatsen

Van 6 tot 8 augustus kan Jack's Racing Day, het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartrace-evenement van Europa op het TT Circuit Assen, gewoon doorgaan. Bezoekers hebben hier namelijk een vaste zitplaats en de regels gelden voor evenementen waarbij bezoekers geen vaste zitplaats hebben.

"Wij organiseren het evenement volgens de regels van de persconferentie die eind juli is gehouden", zegt Bertram Buikema van de organisatie. "Wij mogen twee derde van het aantal zitplaatsen in gebruik nemen, zo'n 35.000."

Festival Veenhuizen, met klassieke muziek en verhalen, is ook een evenement met vaste zitplaatsen en vindt plaats op 20 en 21 augustus. "We gaan gewoon door zoals we bezig waren. We zijn blij dat we door kunnen, al zijn er wel een paar honderd bezoekers minder", zegt projectleider Anita van der Veld.

Alles in de buitenlucht

Ook Groeten uit Grolloo, een evenement met openlucht theater en live muziek van 13 tot 22 augustus, gaat door. Organisator Marieanna Snijders van de Boerhaarshoeve: "We hebben maximaal 200 bezoekers per dag en alles is in de openlucht. We hadden hier al op gehoopt."

Blijdschap is er ook bij het Fietsfestival Drenthe. "De aantallen van 750 deelnemers halen we niet. We zitten nu op 300 aanmeldingen op de zaterdag, maar we komen meestal uit op zo'n 500 mensen per dag. En in de vergunning was al een maximum afgesproken van 750 deelnemers", zegt Myrthe Strijker van de organisatie.

Minder bezoekers

Het Hunebedcentrum heeft op 21 en 22 het 'Oerweekend zomer' gepland. En ook dit kan gewoon doorgaan, zegt Gijs Klompmaker. "We hebben 575 tickets beschikbaar voor dat weekend. Bezoekers hebben al een kaartje voor het Hunebedcentrum. Het evenement is in het omheinde park in de buitenlucht. Daar beelden we de prehistorie uit met workshops en acteurs."

Wel heeft het Hunebedcentrum eerder al enkele grotere evenementen afgelast. "Afgelopen weekend hadden we normaal gesproken de Oertijdmarkt gehad. Daar komen vaak wel 5.000 mensen op af. We durfden het nu niet aan. Het had misschien wel gekund, maar er mogen dan minder bezoekers komen en het is wel veel werk om het te organiseren", aldus Klompmaker.

Nog onzeker

Onduidelijkheid is er nog over het Pearl Village Festival in Dalen. Eerder hadden de organisatoren erop ingezet om het festival begin juli te houden. De planning was nu van 27 tot 29 augustus. "We zitten nog in overleg en kijken vanavond naar alle mogelijkheden. Wat we in ieder geval weten is dat ons festival met 3.000 bezoekers natuurlijk niet kan plaatsvinden in hetzelfde weekend", zegt organisator Jory Bosch.

Het Preuvenement in Assen is nog in overleg met de Veiligheidsregio Drenthe hoe het evenement op 28 en 29 augustus door kan gaan. "Idee is wel om het door te laten gaan, al is het misschien in aangepaste vorm", zegt Hinke Beekman, medewerker marketing en publiciteit.

Doorstroomlocaties anders

"Het is niet duidelijk hoeveel mensen we kunnen toelaten. Is dat 750 per dag of zelfs voor het hele festival? Maar als we een doorstroomlocatie zijn, dan geldt dat aantal van die 750 bezoekers weer niet. Op onze best bezochte editie in 2019 kwamen 30.000 mensen af", aldus Beekman.

De Pulledagen in Hoogeveen zijn ook een zogeheten doorstroomlocatie en die vinden doorgang op 5, 12 en 19 augustus, al is dat wel zonder avondprogramma. "Als er 10.000 mensen door het centrum lopen, is dat anders dan een festival? Ik weet het niet. Maar we zijn in ieder geval blij dat de Pulledagen door kunnen gaan", zegt Albert Jan Vos, bestuurslid evenementen van Binnenstad Hoogeveen.

Weer nieuwe regels

Op 13 augustus komt het demissionaire kabinet met een nieuw besluit over de coronamaatregelen. Dan komt er meer duidelijkheid over of evenementen en festivals vanaf 1 september door kunnen gaan en onder welke voorwaarden. Wat dit betekent voor een evenement als het bloemencorso in Eelde is onduidelijk; de organisatie was niet bereikbaar voor een reactie.