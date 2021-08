Studenten testen zonneauto's op TT Circuit in Assen

De achttien studenten van de universiteit van Twente, Hogeschool Saxion en het ROC van Twente zouden eerst racen in Australië, tijdens The Bridgestone World Solar Challenge. Dat is een tocht van 3000 kilometer van Darwin naar Adelaide. "Maar vanwege corona kon dat niet doorgaan", vertelt marketing- en communicatiemanager van het team Mark van Eijk.

Bochten in Marokko

De zonneauto's die vanavond op het TT Circuit getest worden, een ouder model en een gloednieuw model, gaan in plaats daarvan racen in België en in Marokko. "In Australië ga je eigenlijk steeds rechtdoor, maar in Marokko heb je veel meer bochten", legt Van Eijk uit. De auto's, die gebouwd zijn om te racen in Australië, kunnen dan ook wel wat aanpassingen gebruiken. Bij de test die vandaag in Assen gedaan wordt, wordt dan ook vooral getest met verschillende snelheden in scherpe bochten.

Tussen het bedenken van het ontwerp tot aan nu heeft minstens een jaar voorbereidingstijd gezeten, vertelt Van Eijk. "Soms meer dan fulltime, zo'n 80 tot 90 uur per week."

De zonneauto's die op het TT Circuit in Assen getest worden. (Rechten: Annelies Dekker)

Races

Het Solar Team Twente is geen onbekende in de racewereld: in 2015 werd het team tweede in Australië en in 2019 stonden de Twentse studenten in diezelfde race drie dagen aan de top. Ook bij de race in België zijn in eerdere jaren al meerdere successen geboekt: "We hebben al twee keer gewonnen en zijn een keer tweede geworden", aldus Van Eijk.

Of dat betekent dat in België nu ook weer een goede kans maken op de winst? "Ja, we maken zeker een goede kans. We racen er met de auto uit 2019. Het belooft een betere race te worden", denkt Van Eijk. "De testresultaten tot nu toe zijn goed en de auto's zijn betrouwbaar."

De race in België is op 18 en 19 september. Daar moeten de teams zoveel mogelijk rondjes rijden binnen 24 uur. In oktober racet het team in Marokko, waarbij in vijf etappes in totaal 2500 kilometer wordt geracet. Het snelste team wint. De route loopt van kustplaats Agadir door het Atlasgebergte en weer terug.

Laatste voorbereidingen

De omstandigheden in Marokko, zoals de zonintensiteit, zullen anders zijn dan in Nederland, maar dat maakt voor de voorbereiding niet uit, volgens Van Eijk. "Je probeert hier zoveel mogelijk te simuleren. Je kunt hier de stabiliteit van de auto en verschillende snelheden, bochten en draaicirkels prima testen. Ook gaan we al een maand van te voren naar Marokko, om ons te kunnen voorbereiden", vertelt hij.

In Nederland staan, naast de test op het TT Circuit, de komende periode ook nog meer tests op de kombaan in Lelystad én een oefening op vliegbasis Deelen op het programma. "Daar gaan we álles testen. Dus ook: hoe smeren we broodjes voor zo'n grote groep, hoe zetten we onze tenten op en hoe gaat het opruimen", besluit Van Eijk.