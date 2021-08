Zweedse krant: 'Peña onderweg naar Malmö FF'

Malmö FF (21-voudig landskampioen) werd het afgelopen seizoen tweede in de Zweedse Allsvenskan en speelt op dit moment (net als PSV) in de voorronde van de Champions League. Morgen en volgende week is het Schotse Rangers FC de tegenstander op weg naar de mogelijke finale (voor een plek in de groepsfase).

Volgens FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers was er al vaker beweging rondom de sterspeler, die nog tot de zomer van 2022 onder contract staat in Emmen, maar gaat het wellicht nu ook echt ergens naartoe.

Peña kwam twee jaar geleden naar Emmen, waar hij in zijn eerste jaar uitgroeide tot 'speler van het jaar' in het VI-klassement. Het afgelopen seizoen was minder, maar toonde hij in het slot van het seizoen zijn klasse. Toch kon de middenvelder niet voorkomen dat de Drentse club na drie seizoenen afdaalde naar het tweede plan. De Peruaan was één van de missers aan de kant van Emmen in de beslissende penaltyserie tegen NAC in de halve finale van de play-offs. Peña scoorde tien keer in de eredivisie en was 6 keer de man van de assist.

Miguel Araujo

Peñas' landgenoot Miguel Araujo liet van zich 'horen' in de Peruaanse media. De verdediger liet weten graag te willen verkassen, maar dan wel binnen Europa. Omdat hij, net als Peña, nog een doorlopend contract heeft zal er voor hem een transfersom betaald moeten worden. "Verhuur is geen optie, dat heeft de voorzitter van FC Emmen in ieder geval laten weten", aldus Araujo. Hij wacht op dit moment nog op enkele stempels om naar Nederland te kunnen reizen. Mogelijk staat hij donderdag voor het eerst op het trainingsveld in Emmen.

Glenn Bijl

Ondertussen traint Glenn Bijl nog 'gewoon' mee in Emmen. De Russen en Bijl zelf lijken wel een akkoord te hebben, maar de clubs onderling zijn er nog niet uit.