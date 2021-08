Oes Bedrief: de familie Wesseling runt eeuwenoud familiebedrijf in Dwingeloo

Hotel Wesseling, gelegen op een prachtige locatie, pal aan de brink in het pittoreske Dwingeloo, is een van de oudste familiebedrijven van Nederland. Het bedrijf vindt zijn oorsprong in 1662. Het was toen een herberg van brouwer Jacob Koning. "Via overerving is het in de familie gebleven", vertelt eigenaar Annemarie Wesseling. Ze runt beide horecabedrijven met haar man Mark Bergmans. "Uiteindelijk is het in de directe lijn overgegaan van mijn grootouders naar mijn ouders en toen hebben wij het in 1995 overgenomen."

Reuring

"Ons bedrijf is zeven dagen in de week open en is eigenlijk alleen maar gesloten tussen 1 uur 's nachts en zes uur 's morgens", vertelt Mark. "Het is een hectisch beroep in een dynamische omgeving." Niet alleen in het bedrijf, ook buiten de onderneming om is de familie Wesseling actief. "We hebben een eigen bier, een eigen foodtruck, een grote moestuin en een kookstudio. Allemaal dingen die we leuk vinden om erbij te doen, die zorgen voor wat meer reuring, en die ons bedrijf wat meer in de picture kunnen zetten."

Overname

Niet alleen Annemarie en Mark werken in het bedrijf, ook hun drie dochters, Fleur (24), Claire (22) en Sofie (17) dragen hun steentje bij. Fleur volgt inmiddels een pad dat veel lijkt op dat van haar ouders. Zo heeft ze de hotelschool gedaan, waar ze haar huidige vriend heeft leren kennen. Net zoals haar ouders elkaar ooit ook leerden kennen op de hotelschool. De kans dat ze de zaak ooit overneemt, is aanwezig. "Maar het móét niet", vertelt Fleur. "Het staat absoluut niet vast dat ik het moet doen, omdat ik de hotelschool heb gedaan. Dat hebben papa en mama altijd zo gezegd, dus dat heeft me ook altijd veel rust en ruimte gegeven om bij andere bedrijven te kijken. Maar ik zou wel graag ondernemer willen zijn. En ik vind hospitality leuk. Dus het komt wel steeds meer bij elkaar."

Maar voorlopig blijven Mark en Annemarie nog wel even de scepter zwaaien. "Wij zijn nog maar 52 joh", zegt Mark met een grote grijns. "Wij hebben eerst zelf nog heel veel plannen en we zijn er ook nog niet aan toe om niks te doen."

Plantjes water geven

Moeder Ebolien (84) komt ook nog regelmatig even langs. Op haar 19de kwam ze van Groningen naar Dwingeloo om als lerares te gaan werken op de huishoudschool. In Dwingeloo ontmoette ze wijlen Henk Wesseling, waar ze in 1959 mee trouwde. "Het is hier werkelijk een superbedrijf", vertelt Ebolien. "Ik kom er nog bijna iedere dag en ik geniet er ook iedere dag van." Haar voornaamste taak: de plantjes water geven.

Trots

Dat ze al zo lang een goed lopend familiebedrijf in stand houden, daar is de familie trots op. Fleur: "Dat je het met elkaar zo lang kunt volhouden, dat je het van generatie op generatie zo mooi kunt doorzetten, dat het een mooi en goedlopend bedrijf is en dat mensen het ook leuk vinden om voor je te werken, dat is denk ik iets waar je heel trots op kun zijn met elkaar."