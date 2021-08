Vriendin slachtoffer campingmoord Hoogersmilde als getuige gehoord

De vriendin van de man die op 9 november werd doodgeschoten op camping De Horrebieter in Hoogersmilde wordt als getuige gehoord in de strafzaak tegen de moordverdachte uit Leiden. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald.

De advocaat van de 37-jarige Leidenaar had daar om gevraagd. Volgens de moordverdachte werd hij in de periode voor de schietpartij door het latere slachtoffer bedreigd. Het slachtoffer woonde in een chalet op de camping aan de Jannes Brugginkweg, samen met zijn vriendin.

Volgens de Leidenaar kan zij meer verklaren over de dreigementen in de periode voor de moord. Het verhoor vindt plaats bij de rechter-commissaris (onderzoeksrechter, red.) van de rechtbank in Assen.

De man uit Leiden houdt vol dat hij niet van plan was het slachtoffer te vermoorden toen hij hem op de avond van 9 november opzocht in Drenthe. Hij heeft naar eigen zeggen geschoten nadat het slachtoffer een wapen tevoorschijn haalde toen de twee mannen die avond samen in de auto zaten. Volgens hem was het noodweer.

Schuld van 20.000 euro

Beide mannen kenden elkaar uit de drugswereld. Het slachtoffer zou een eigen drugslijn hebben gehad en 20.000 euro hebben geleend aan de man uit Leiden. Dat geld wilde hij terug en onder meer daarover zouden de twee ruzie hebben gekregen.

De advocaat van de Leidenaar wilde nóg drie getuigen horen, maar daarvoor geeft de rechtbank geen toestemming. Deze getuigen zouden alleen iets over de drugshandel kunnen zeggen waar de verdachte zelf ook in zat. Alleen omdat het Openbaar Ministerie heeft besloten dat hij daar niet voor terecht hoeft te staan, vindt de rechtbank het horen van die getuigen niet meer relevant.

App- en chatgesprekken

Wél moet het OM in opdracht van de rechtbank alle app- en chatgesprekken die op de telefoon van het slachtoffer staan toevoegen aan het dossier. Daar had de advocaat van de Leidenaar ook om gevraagd.

Eind oktober wordt de moordzaak inhoudelijk behandeld.

