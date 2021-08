Meeste Drenten gevaccineerd, vaccinatiecentra sluiten voor een deel de deuren

De afgelopen maanden waren druk voor de prikkers van de GGD. Een half miljoen Drenten is sinds vorige week gevaccineerd bij een van de Drentse vaccinatiecentra in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel.

"We zetten op dit moment grotendeels tweede prikken. Het aantal prikken per week, neemt daarom sterk af", zegt Marjon Feenstra, manager infectiebestrijding COVID-19. "Vanaf de tweede week van augustus is dit goed merkbaar. Hierop passen we de openingsdagen van de vaccinatiecentra aan."

"Sommige locaties zullen we vanaf september in een soort sluimerstand zetten. In Assen en Emmen blijven we vaccineren, alleen door de week en niet meer in de weekenden", vervolgt Feenstra. Mocht er meer gevaccineerd of getest moeten worden, dan kan de GGD snel weer opschalen. "Zo blijven we voorbereid op eventuele grote gebeurtenissen. Later in het jaar, wanneer meer bekend is over de landelijke middellange vaccinatiestrategie, bekijken we hoe we verder gaan."

Kijk voor de nieuwe openingstijden op www.drenthevaccineert.nl.