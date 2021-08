Voorlopig nog geen streep door Sweelpop: ‘We wachten nog even af’

Het kabinet kwam gisteren, na lang aandringen van de evenementensector, met een besluit over eendaagse festivals. Tot 1 september zijn evenementen zonder de anderhalve meter alleen toegestaan onder strenge voorwaarden. Dat wil zeggen, met maximaal 750 toegangers, buiten of in een open tent, en met een geldig coronabewijs. In Zuidoost-Drenthe staan er festivals op de planning die meer dan 750 bezoekers verwachten, waaronder Sweelpop.

"Gemiddeld komen er tweeduizend mensen op ons festival af", vertelt Lotte Tempelman van Sweelpop. "Dus we hebben direct weer een spoedvergadering ingelast, om te kijken wat er mogelijk is. Met normaal tweeduizend man, wordt het met 750 wel heel lastig." Toch is er nog geen streep gezet door het evenement.

Wachten op kort geding

Tempelman legt uit hoe dat zit: "Op dit moment loopt er nog een kort geding tegen de overheid. De uitkomst daarvan is voor ons ook nog interessant, dus we wachten daar nog op voordat we definitief een besluit nemen." Het kort geding is aangespannen door meerdere partijen in de evenementensector en is vooral bedoeld om de beweegredenen van het kabinet ter discussie te stellen. De uitkomst daarvan wordt binnen twee dagen verwacht.

Als het kort geding tot resultaat heeft dat er een verruiming in de aantallen komt, biedt dat weer kansen voor het festival. Toch is het ook nog niet zeker of Sweelpop geannuleerd wordt wanneer het kort geding niets opgeleverd. Mocht het festival wel doorgaan met 750 bezoekers, moet de organisatie mensen teleurstellen. "Er zijn wel meer dan 750 kaarten verkocht, dus dan moeten we mensen afbellen."

39e editie

Dit jaar is de 39e editie van het festival op Sportpark 't Alterbarg in Zweeloo. De organisatie wil dan ook graag dat deze doorgaat: "Volgend jaar bestaan we 40 jaar en we willen dan ook groots uitpakken met de 40e editie. Mocht dit jaar tocht niet doorgaan, hebben we dan een 40-jarig bestaan met een 39e editie. Hoe dan ook, we pakken dan groots uit", vertelt Tempelman. "Als het dan doorgaat natuurlijk."

Sweelpop staat dit jaar vooralsnog gepland voor 20 augustus. Op het programma staan onder andere artiesten zoals Snelle, Diggy Dex en Daredevils.

