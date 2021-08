Hoogevener de cel in voor wapenbezit, maar vrijgesproken van inbraak in Nieuwlande

Een 27-jarige man uit Hoogeveen is veroordeeld tot tweehonderd dagen gevangenisstraf (85 voorwaardelijk) omdat hij een pistool en kogels bewaarde in een loods aan de Industrieweg in Hoogeveen. De man huurde die loods voor zijn werk.

Naast de straf moet de man zich van de rechtbank in Assen laten behandelen voor psychische problemen en heeft hij een drugs- en alcoholverbod gekregen. Omdat hij de misdrijven pleegde in de proeftijd van een eerdere straf, moet hij ook nog negentig uur taakstraf uitvoeren.

Inbraak in Nieuwlande

De man werd ook verdacht van een inbraak in een bedrijfswoning bij een autogarage aan de Johannes Postweg in Nieuwlande. Daar werden in september vorig jaar ruim 3.000 euro en een aantal gouden sieraden gestolen, nadat inbrekers het hele huis hadden doorzocht.

Uit telefoongegevens van de Hoogevener bleek dat hij die avond wel in Nieuwlande is geweest. Ook de auto van zijn vriendin was vastgelegd door bewakingscamera's van het garagebedrijf, maar bewijs dat de man ook in het huis is geweest, is er niet. Daarom vroeg het Openbaar Ministerie twee weken terug al vrijspraak. De rechtbank denkt er net zo over.

Pistool van een vriend

Op 2 februari dit jaar werd de Hoogevener opgepakt op verdenking van meerdere inbraken. Toen werden ook zijn huis en loods doorzocht. In de loods aan de Industrieweg vond de politie het pistool, een aantal kogels en een magazijn van een wapen. Dat wapen bewaarde de man naar eigen zeggen voor een vriend, die inmiddels is overleden.

De man hoefde zich verder voor geen enkele andere inbraak dan die in Nieuwlande te verantwoorden bij de rechter. Het Openbaar Ministerie heeft de andere zaken geseponeerd. Wel moet hij in oktober opnieuw voor de rechter verschijnen voor onder meer het bezit van een semiautomatisch wapen.

