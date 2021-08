DELTA Fiber beperkt zich tot Dwingeloo bij aanleg glasvezel in Westerveld

DELTA Fiber legt in de gemeente Westerveld alleen glasvezel aan in Dwingeloo (Rechten: Blickpixel via Pixabay)

Dat sommige gemeenten niet één maar twee of soms meerdere glasvezelaanbieders hebben, zorgt ervoor dat die aanbieders zich terugtrekken. Zo heeft DELTA Fiber, dat een joint venture vormt met RENDO Fiber, besloten om zich in Westerveld terug te trekken uit de kleinere kernen van de gemeente. In Dwingeloo biedt DELTA wél glasvezel aan.

In Dwingeloo zijn de werkzaamheden voor de aanleg van glasvezelkabel in volle gang. En hoewel er nog genoeg inwoners van het dorp zijn die zich nog niet hebben aangemeld voor een glasvezelabonnement kan dit alsnog, zegt een woordvoerder. Aanmelden zou nog kunnen zolang DELTA Fiber bezig is met het aanleggen van de kabels.

"Tijdens de aanleg in Dwingeloo passeren wij veel woningen, waarvan bewoners zich nog niet hebben aangemeld voor een glasvezelabonnement. Ook deze woningen sluiten wij graag aan en krijgen, als zij dat willen, een glasvezelaansluiting. Op deze manier hoeft de straat maar één keer opengebroken te worden voor de graafwerkzaamheden."

'Dubbel netwerk aanleggen geen optie'

DELTA Fiber kondigde eerder op haar website aan de hele gemeente Westerveld te voorzien van glasvezel en ook RTV Drenthe berichtte daarover. Maar daar komt de aanbieder op terug.

In Darp, Diever, Havelte, Uffelte, Vledder, Wapse, Wapserveen en Wilhelminaoord komt DELTA niet langs, vervolgt de woordvoerder. "Op het moment dat wij campagne voerden in deze dorpen was nog niet bekend dat Digitale Stad daar ook een netwerk gaat aanleggen", verklaart hij de keuze. Een dubbel netwerk aanleggen is volgens de glasvezelaanbieder geen optie.

"Daarom hebben wij besloten om ons in die kleine kernen terug te trekken. Daarnaast vinden het aanleggen van een dubbel netwerk geen duurzame oplossing." DELTA vindt het maatschappelijk en economisch niet verantwoord om twee glasvezelnetwerken naast elkaar aan te leggen. "We willen niet twee keer de straten openbreken, twee keer overlast veroorzaken én twee glasvezelkastjes in de huizen ophangen", aldus de woordvoerder.

Wat is glasvezel? Glasvezel is vezel van glas die zo dun is als een haar. Door deze vezel worden signalen en data geschoten met de snelheid van het licht. Deze signalen kaatsen tegen de binnenkant van de vezels, waardoor je zonder kwaliteitsverlies hele grote bestanden en data over het netwerk kunt sturen.

