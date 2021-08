Foutje, bedankt: IMG stuurt tonnen naar verkeerde ‘slachtoffers’

In de maanden juni en juli werd naar 28 verkeerde rekeningnummers een bedrag van gemiddeld 13.000 euro verstuurd. Dat geld had eigenlijk naar mensen verstuurd moeten worden bij wie aardbevingsschade is geconstateerd, meldt RTV Noord.

"Er is iets misgegaan bij het uitbetalen", laat een woordvoerder van het IMG laten weten. "Heel vervelend, maar we zoeken nog uit hoe dit heeft kunnen gebeuren. We gaan met iedereen die geen geld heeft ontvangen persoonlijk contact opnemen. Onze prioriteit is dat de rechthebbenden zo snel mogelijk worden uitbetaald. Daarna gaan we het geld dat naar verkeerde bankrekeningen is verzonden terughalen."

Maandelijks neemt het IMG drie- tot vierduizend besluiten over aardbevingschades. In totaal is daar zo'n 30 tot 40 miljoen mee gemoeid. De meeste schades worden afgehandeld in Groningen, maar ook een klein deel van Drenthe valt onder de schaderegeling.