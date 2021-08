Dode vogels door laagvliegoefening Defensie in Vogelpark Ruinen

Dietz stond bij het verblijf van de incasterns toen het gebeurde. "Een Apache kwam achter de bomen weg en vloog laag, waardoor de vogels schrokken. Twee vlogen tegen de buizen van het vogelverblijf. Eén was op slag dood en de ander kwam gelukkig later weer bij."

Zeldzame en dure vogel

Dietz had ooit twaalf incasterns en nu nog vijf. De vogels zijn volgens hem moeilijk te krijgen omdat ze onder de strenge regels van de grote dierentuinen vallen. "En die paar die nog wel in de vrije handel te vinden zijn, worden vaak verkocht aan rijke oliesjeiks in het Midden-Oosten. Dan is het maar wat iemand voor zo'n vogel wil betalen, daar kan ik niet tegenop bieden. De waarde van een Incastern hier komt al gauw op 1000 euro."

Jonge lepelaar overleed ook

Ook een jonge Afrikaanse lepelaar werd slachtoffer. Omdat Dietz op dat moment bij de incasterns was, weet hij niet precies wat er is gebeurd maar vermoedelijk zijn de lepelaars zo geschrokken dat of de ouders of andere jongen één jonge lepelaar uit het nest hebben geduwd of gegooid. Gevolg: een gebroken vleugel. Dietz heeft die nog gespalkt in de hoop dat de jonge vogel het zou redden, maar het dier is later alsnog overleden. Schade: 500 euro.

Vogelpark wil schadevergoeding

Dietz runt het vogelpark zelf zonder subsidie en zonder coronasteun. Dus heeft hij melding gedaan van het incident bij Defensie en ook om schadevergoeding gevraagd. Esther Broekman van het Defensie Helikopter Commando: "Zodra er een melding wordt gedaan, zoeken we dat grondig uit voor de betrokken partijen. Alle klachten en schademeldingen worden geregisterd via Bureau Geluidhinder & Zonering Commando Luchtstrijdkrachten en de afdeling Claims." Dietz is inmiddels gebeld door de afdeling Claims en vrijdag komt er iemand van dat bureau kijken op het vogelpark.

'Blijf hier maar weg'

Het liefst ziet Dietz dat de heli's niet meer over of bij zijn vogelpark vliegen. Want de laagvliegoefening duurt nog de hele week en Dietz is bang dat het weer mis gaat.

Broekman: "We begrijpen de angst van Dietz. We proberen ook het vogelpark zoveel als mogelijk te vermijden in de aanvliegroute naar het oefengebied. Maar 100 procent garantie kunnen we niet geven. Je kunt je voorstellen dat we met meerdere aspecten te maken hebben, los van wet- en regelgeving en (vlieg)procedures. Er ligt een natuurgebied waar we weg van moeten blijven. Bemanningen vliegen daarnaast zo min mogelijk over woonkernen en aaneengesloten bebouwing van Ruinen en andere dorpen of kernen in en nabij het oefengebied. Defensie houdt zoveel als mogelijk rekening met omgevingen, met mens, natuur en dier, bij oefeningen en trainingen, maar weet ook dat daarmee hinder en schade niet 100 procent uit te sluiten is."

