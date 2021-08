Keet gaat in vlammen op, vrijwilligers Staatsbosbeheer staan met lege handen

De groep trof de uitgebrande keet bij Loon gisteren aan, toen ze voorbereidingen wilden treffen voor het werk dat voor morgen gepland stond. Ze hadden er weer zin in: voor het eerst sinds maanden weer gezamenlijk aan de slag. Maar tot groot verdriet van het negental is er niet veel meer van de keet over.

Eerder was de keet al eens deels vernield door vuurwerk. "Ik durf er geen nieuwe meer neer te zetten", zegt boswachter Amanda Lijnema van Staatsbosbeheer. "Hoe gaan we nu verder?" vraagt ze zich af. Hoe de brand is veroorzaakt is nog niet bekend. Er is aangifte gedaan bij de politie.

De vrijwilligers kunnen de materialen niet meer in de keet opslaan (Rechten: Amanda Lijnema)

Bomen en gasflessen

"De bomen in de buurt van de keet zijn bruin geworden, gelukkig regende het. En er stonden gasflessen in de keet, het zijn flessen die niet ontploffen maar met een steekvlam opbranden," aldus Lijnema.

De groep vrijwilligers doet het onderhoud in de omgeving van Loon, waar zowel de natuur als recreanten veel baat bij hebben. "Ze snoeien, onderhouden het vlonderpad, verwijderen opslag. Daar hebben ze materiaal bij nodig, dat moet nu, zonder keet, allemaal op de fiets vervoerd worden."