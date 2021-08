Frustratie en moedeloosheid bij organisatoren Pearl Village Festival in Dalen

"Ik ben altijd heel positief, maar de kans wordt wel steeds kleiner dat het door kan gaan. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat het kabinet bij de volgende persconferentie op 13 augustus bekend maakt dat er 10.000 bezoekers zijn toegestaan bij eendaagse festivals." Dat zegt Jory Bosch, die samen met Frank Egberink het Pearl Village Festival in Dalen organiseert.

Het festival staat gepland voor 27 tot en met 29 augustus. Omdat er op de locatie niet wordt overnacht, wordt het evenement beschouwd als eendaags. Het kabinet maakte gisteren bekend dat deze festivals alleen door mogen gaan bij maximaal 750 bezoekers en mits in de openlucht gehouden. Ook moeten de bezoekers een negatief testresultaat kunnen laten zien, zijn gevaccineerd of een bewijs laten zien dat ze zijn hersteld van corona.

750 bezoekers te weinig

"We zijn uitgegaan van 3.000 bezoekers per dag. Als er in drie dagen tijd maar 2.250 festivalgangers komen, dan is het begrotingstechnisch niet te doen. Dan kan het gewoon niet uit", aldus Bosch.

In de voorverkoop zijn al 2.000 kaarten verkocht. Meteen op de eerste dag al 1.500. "Wie ga je dan teleurstellen? Ga je zeggen dat het vriendinnetje van die en die wel mag komen en iemand anders niet?", vraagt hij zich af.

Het verzetten van de datum vindt hij ook geen optie. "We hebben het al een keer verschoven. Dat was een enorme puzzel want er zijn 75 artiesten betrokken bij het festival. Het is niet mogelijk om het nog een keer te verplaatsen", aldus een teleurgestelde Bosch.

Nog steeds onduidelijkheid

Hij heeft nog stille hoop dat festivalorganisator ID&T samen met meer dan 40 andere organisaties het kort geding doorzet waar het bedrijf mee dreigde, omdat het kabinet pas op 13 augustus met een besluit zou komen over eendaagse festivals. Dan zou er te weinig tijd over zijn om de festivals nog te organiseren. Gisteren kwam er dus duidelijkheid over eendaagse festivals.

Maar Bosch vindt dat de onduidelijkheid blijft. "Net als ID&T vraag ik me af waar die 750 bezoekers op is gebaseerd. En dit is de letterlijke tekst van de persconferentie: 'mogelijk wordt er in aanloop naar de persconferentie van 13 augustus een ander besluit genomen over eendaagse festivals met meer dan 750 bezoekers.' Er is dus eigenlijk helemaal geen besluit genomen. Iedereen wordt aan het lijntje gehouden."

Financiële gevolgen beperkt

"Het maakt me gefrustreerd. We zijn al twee jaar bezig om dit de beste editie te maken tot nu toe. Je werkt met die energie ernaar toe. En je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Dat vind ik vooral verdrietig voor de mensen die er hun brood mee moeten verdienen", zegt Bosch, die zelf digital marketeer is en een marketingbureau heeft.

Claims van artiesten verwacht Bosch niet meteen. "Er is een gemoedelijke sfeer in de festivalwereld. Men gunt elkaar wat. Ik denk dat de artiesten zullen zeggen: helaas, volgende keer beter. En dat ze zullen aankloppen bij het garantiefonds voor de cultuursector."

In 2016 werd de eerste editie van Pearl Village Festival georganiseerd in samenwerking met WeijdePop. Dat festival was goed voor 400 bezoekers en dat groeide uit naar 2.400 bezoekers per avond in 2019.