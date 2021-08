21 hectare grasland verandert in vlakte vol panelen in Hijken

Wethouder Jan Schipper van Midden-Drenthe nam vanmiddag zelf de dopsleutel ter hand om het eerste paneel te monteren. Voorlopig slechts voor de show, want de daadwerkelijke aansluiting gebeurt pas in oktober. "We hebben als gemeente een opdracht om meer duurzame energie te produceren. We moeten van het gas af en dit is een mooi alternatief. Omdat het aan 4300 huishoudens stroom levert, is het een substantiële bijdrage."

Niet zonder slag of stoot

Het park kwam er niet zonder slag of stoot. In januari 2020 maakte buurman Piet Hunse, een kippenboer, bezwaar tegen de komst van het park. Hij deed dit bij de hoogste rechter, de Raad van State. Hunse had uitbreidingsplannen, waarvoor hij al een principetoestemming van de gemeente Midden-Drenthe had. De Raad van State veegde zijn bezwaren echter van tafel, het zonnepark kreeg groen licht.

Hunse voerde aan dat het zonneveld veel te groot is voor het dorp Hijken waar maar een paar honderd mensen wonen. Volgens de Raad van State heeft het veld echter geen overcapaciteit voor de huishoudens en bedrijven in de omgeving.

Midden-Drenthe hoopt in 2050 in totaal 140 hectare zonnepanelen te hebben. De zonnepanelen van Zonnepark Hijken B.V. mogen 25 jaar blijven liggen. Daarna moet de grond weer een agrarische bestemming krijgen.

