Jongerenraad Coevorden: 'Veel leuke projecten, maar niet genoeg leden'

Nienke is 17 jaar oud, heeft net haar VMBO kader afgerond en gaat aankomend schooljaar starten met de opleiding verzorging en maatschappelijk welzijn. Het is inmiddels haar tweede jaar bij de jongerenraad. Ook Roy Derks, 17 jaar oud en in zijn tweede jaar van de opleiding om buitengewoon opsporingsambtenaar te worden, zit al vanaf het begin in 2016 bij de jongerenraad.

Van 25 naar 10

"Toen we begonnen met de jongerenraad waren we met ongeveer 25 personen", vertelt Roy. Jaarlijks vertrokken er leden omdat ze gingen studeren en kwamen er nieuwe leden bij. Alleen is het door corona erg lastig geworden om leden te werven voor de raad. "Op het moment zijn er nog maar tien actieve leden en dat is te weinig mankracht om alle projecten op te pakken", volgens Nienke.

"Voorgaande jaren werden jongeren benaderd die het goed deden op de politieke jongerendag van de Nieuwe Veste", gaat Roy verder, "maar ook die is door corona niet meer doorgegaan." Tijdens een politieke jongerendag maken jongeren een voorstel voor de raadsvergadering. Dat wordt aan het einde van de dag voorgelegd aan de gemeenteraad.

Niet veel tijd kwijt

Een echte leeftijd om lid te worden van de jongerenraad is er niet. "Het gaat er meer om dat iemand een dagje meedoet en serieus genoeg is om te begrijpen waar het over gaat," zegt Roy. "Iemand moet kunnen meedraaien in de groep, meestal is dat vanaf de tweede klas van de middelbare school", vult Nienke aan. Daarnaast moet de jongere wonen, werken of naar school gaan in de gemeente Coevorden.

Er wordt één keer per maand overlegd met de groep tijdens de algemene vergadering. Daar kunnen onderwerpen worden ingebracht en kunnen leden stemmen of zij het onderwerp zien zitten. "Als je dan denkt, dat is een leuk onderwerp en daar wil ik aan mee doen, dan kun je meedoen in de werkgroep die het onderwerp uitlegt. Meer is het eigenlijk niet", vertelt Roy.

Waarom zou iemand lid worden?

"Je leert er heel veel van", volgens Nienke. En ze kan er over meepraten, want zelf werd ze lid zonder enige ervaring in gemeentepolitiek. "Inmiddels weet ik hoe de gemeenteraad werkt en durf ik onderwerpen in te brengen tijdens raadsvergaderingen. Dat durfde ik eerder echt niet. En ik vind het leuk dat ik iets kan betekenen binnen mijn gemeente", zegt Nienke.

Roy is het daarmee eens: "Ik vind het leuk dat je je mag bezighouden met onderwerpen die je zelf belangrijk vindt. Als je sporten bijvoorbeeld heel belangrijk vindt, dan mag je een project daarover verzinnen en daarmee aan de slag gaan."

#blijfvanmijndrankjeaf

Een voorbeeld van een project waar beide erg enthousiast over zijn, is de campagne #blijfvanmijndrankjeaf. Daarmee sluit de jongerenraad aan bij de landelijke campagne, vertelt Nienke: "We gaan bezig met veilig uitgaan. Het is een hele mooie manier om mensen bewust te maken dat veilig uitgaan belangrijk is."

Jongeren die een dagje willen meelopen met de jongerenraad in Coevorden kunnen zich aanmelden via jongerenraad@raadcoevorden.nl of de via socials van de jongerenraad.