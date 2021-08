Tineke Bouwmeester, boswachter van Natuurmonumenten

Het Holtingerveld op een vroege lenteochtend, het sprookjeachtige Mantingerbos, boswachter Tineke Bouwmeester van Natuurmonumenten heeft al een paar bijzondere plekken in ROEG! laten zien. Maar er valt nog veel meer te ontdekken in haar werkgebied Zuid-Drenthe.

Boven het vennetje, pal naast het beheerkantoor van Natuurmonumenten in Ruinen, scheren de libellen voorbij. Verderop staat een nestkast, waar de torenvalken hun kroost voeren. In het hoge gras met wilde bloemen zoemt en krioelt het van de insecten. Dit is de 'kantooromgeving' van de boswachter. "Mijn kantoordeur staat vaak op een kiertje", zegt Bouwmeester. "Bij de valkenkast gaat het maar door. Er zijn nu jongen, dat ik daar getuige van mag zijn, dat is rijkdom."

Veilig bij de boswachters

Rondom het kantoor groeit het gras hoog en wild. "Een reegeit gebruikt het geregeld om haar twee kalfjes neer te leggen. Ze gaat vervolgens verderop foerageren, komt even terug om haar kalfjes te zogen, en later op de dag haalt ze ze weer op. Ze zal wel denken: bij die boswachters is het wel veilig", lacht ze.

En dat klopt natuurlijk ook. Vanuit Natuurmonumenten draagt ze, samen met haar collega's, de zorg over 5500 hectare natuur in Zuid-Drenthe. Waaronder delen van Nationaal Park Dwingelderveld en Nationaal Park Drents-Friese Wold. "Ik wil graag het fascinerende van de natuur delen. Neem als voorbeeld de schoonheid van een libel, net uitgekropen, na twee jaar als larve in dit poeltje te leven. Dan denk ik: wat een wonder!"

Steeds nieuwsgieriger

Ze hoopt dat die wonderen van de natuur er blijven. En dat ze een rol kan blijven spelen in de verbinding tussen mens en natuur. "Ik ben ooit begonnen als vrijwilliger in ons bezoekerscentrum in Ruinen. Ik was al geïnteresseerd in de natuur, maar daar werd ik steeds nieuwsgieriger. Ik werk nu nog steeds veel met vrijwilligers, mensen die de mouwen opstropen en onderhoud in de natuur uitvoeren."

In die verbinding ziet ze de hoop voor de toekomst. Dat meer mensen echt zien waar ze nou naar kijken tijdens een tochtje door de natuur, en dat gezamenlijk de schouders onder natuurbescherming wordt gezet. "Dat we bijvoorbeeld veel meer groen, veel meer bloemen laten bloeien waar de insecten hun nectar kunnen halen. Er zijn al veel mooie voorbeelden van hoe verschillende organisaties met respect voor de natuur kunnen samenwerken. Dat kan nog beter, we hebben elkaar keihard nodig om de natuur in stand te houden."

