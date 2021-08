Plannen voor walk of fame in hartje Emmen

Je hoeft in de toekomst misschien niet meer naar Hollywood voor de Walk of Fame. In Emmen zijn er plannen voor een Noord-Nederlandse tegenhanger. In plaats van namen zoals Frank Sinatra, Kate Winslet of Tom Hanks, prijken wellicht die van zanger Daniël Lohues, professor Ben Feringa of voetballer Michel van Oostrum straks op de stadsvloer van Emmen. Willem Meijer, voorzitter van winkeliersvereniging Het Oude Centrum, maakt zich er hard voor.

Noord-Nederlandse helden

Meijer denkt daarbij aan het plaatsen van plaquettes met de namen van bekende musici, professoren en sporters. Overigens gaat het niet alleen om puur Drentse helden, ook die van Groningen en Friesland verdienen een plekje.

"Als Noord-Nederlanders mogen we onze trots wel wat meer uitdragen. Het is een mooie manier om aan iedereen te laten zien wie we zijn, waar we voor staan en wat we presteren." Volgens hem zou het een prachtig eerbetoon zijn aan alle local heroes.

Sterrenpromenade

Daarnaast zou het stukje heldenverering Emmen ook een mooie blikvanger opleveren.

Meijer gaat de komende tijd in gesprek met de gemeente Emmen en de provincie over het plan en mogelijke financiering. De voorzitter denkt ook aan het aanschrijven van bekende fondsen en crowdfunding om de Emmer sterrenpromenade te realiseren.

Daarmee is het wensenlijstje nog niet af, aldus Meijer. "Wij proberen ook een heuse wensput te realiseren bij het Noorderplein. Het Raadhuisplein biedt bezoekers veel vertier met waterpartijen en fonteinen. Wij willen graag ook iets leuks bieden aan onze bezoekers."

Liefde, voorspoed of gezondheid

Meijer heeft voor dit initiatief de put in het Duitse Ochtrup als voorbeeld. Het geld valt door een schacht op een in de vloer aangebrachte draaischijf.

De kunst is om te stoppen om het geldstuk bij een van de pilaren te droppen die symbool staan voor liefde, voorspoed of gezondheid. "De opbrengst zou naar een goed doel kunnen gaan. In Ochtrup levert dat al gauw zo'n 13.000 euro per jaar op."

Kers op de taart

De twee initiatieven zouden de kers op de taart zijn voor wat betreft de centrumvernieuwing van Het Oude Centrum, oftewel het noordelijk deel van het Emmer winkelhart. Daar worden dit jaar de bestrating, de riolering en het straatmeubilair vernieuwd.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk in het voorjaar van 2022 zijn afgerond. "Het tempo zit er echter zo goed in, het zou me niet verbazen als de klus al eerder wordt geklaard."