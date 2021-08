Mariska zoekt het, Marijke vond het: een baan in de grensregio

Deelnemers doorlopen eerst een intake, waarbij ze allerlei vragen moeten beantwoorden: wat voor werk zoek je, wat heb je al gedaan, enzovoorts. Ook krijgen ze tips in het schrijven van een goede sollicitatiebrief en voeren ze een nep-sollicitatiegesprek. Daarnaast krijgen ze geschikte vacatures aangereikt.

'Lastig om een baan te vinden'

Mariska van Gennep is een van de honderd deelnemers aan New Jobportunities. Ze heeft als secretaresse in de zorg gewerkt en is ondernemer, maar toen haar man in 2015 ALS kreeg, was haar hoofdfunctie mantelzorger. Ze stopte als secretaresse en na het overlijden van haar man, twee jaar later, was het lastig om de draad weer op te pakken. "Van alleen mijn bedrijf kan ik niet leven, dus zoek ik iets voor erbij. Maar door mijn leeftijd is dat lastig. Nu wil ik via dit project proberen om een baan te vinden, waarbij ik tegelijkertijd een studie kan volgen."

Ze wil namelijk de zorg in, maar dan niet meer als secretarieel medewerker: "Het lijkt me erg mooi om met verstandelijk gehandicapten te werken en dat te combineren met een gerichte BBL-opleiding."

Werk gevonden in Duitsland

Marijke Roudijk heeft bij de voorloper van New Jobportunities 2.0 al een baan gevonden. Ze was één van de tachtig deelnemers die dankzij het project nu werk heeft. Ze werkt als zorgmedewerker, over de grens in het Duitse Haren. "Ik ben activiteitenbegeleider bij een senioren-zorgcentrum. Dat had ik in Nederland niet kunnen doen, zonder extra opleidingen", zegt Roudijk.

"Ik had niet verwacht dat ik in Duitsland terecht zou komen voor werk", geeft Roudijk toe. "Maar ik heb het er wel naar mijn zin." In Nederland had ze niet zo makkelijk een soortgelijke baan gekregen. Inmiddels spreekt ze, na ruim vijf jaar werken en een taalcursus, het Duits ook goed.

