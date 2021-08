Meppeler bewaarde wapens van vader als erfstuk: cel- en werkstraf geëist

Omdat het een oude zaak is en de man zijn leven heeft gebeterd, eist de officier voornamelijk een voorwaardelijke celstraf (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

In het appartement van een 28-jarige man uit Meppel vond de politie in oktober 2019 drie wapens, waaronder een semiautomatisch pistool. Daarvoor eist het Openbaar Ministerie 98 dagen cel, waarvan negentig voorwaardelijk en 120 uur werkstraf.

Een tip via Meld Misdaad Anoniem over de man en een plaatsgenoot die aan een agent vertelde dat hij de 28-jarige Meppeler op straat met een wapen had zien lopen, waren begin oktober 2019 aanleiding voor een politieonderzoek naar de man. Op 2 oktober vielen agenten zijn appartement binnen.

In het tv-meubel vonden ze een revolver en een balletjespistool, dat eruit zag als een echt wapen. Het semiautomatische wapen zat, geladen en wel, verstopt in een sporttas. In een mand in de keuken werd een patroonhouder van een kogelgeweer gevonden.

Gevonden in huis overleden vader

De man werd opgepakt en zat acht dagen vast. Hij bekende dat de wapens van hem waren. ,,Ze waren van mijn vader. Toen die overleed, heb ik in zijn huis net zolang gezocht tot ik ze vond", vertelde hij vanmiddag in de rechtbank in Assen.

"Ik had al jaren geen contact meer met hem, maar ik wist vanuit mijn jeugd nog dat hij ze had. Uiteindelijk heb ik ze gevonden. Ik heb ze meegenomen en zag ze als erfstukken", voegde hij eraan toe. "Ik wist ook niet wat mijn broertje en zusjes ermee hadden gedaan als die ze hadden gevonden."

Stoer doen voor de spiegel

"Naar de politie brengen misschien? Want dat hoor je met wapens te doen", reageerde één van de drie rechters. De man erkende dat hij niet heel slim was geweest door de wapens te bewaren in zijn appartement. "Mijn deur naar de gemeenschappelijke hal stond vaak ook nog gewoon open."

Een vriend en een vriendin verklaarden dat hij de wapens ook aan hen had laten zien en er stoer mee stond te doen voor de spiegel. Na de wapenvondst raakte de man zijn huurappartement kwijt. Inmiddels woont hij weer thuis en gaat het een stuk beter met hem. Hij wordt begeleid door de reclassering en heeft werk.

Omdat het een oude zaak is en de man zijn leven heeft gebeterd, eist de officier van justitie het grootste deel van de celstraf voorwaardelijk als waarschuwing voor de toekomst. Als hij niet weer de fout in gaat, hoeft hij niet weer te zitten. Verder eist de aanklager dat hij langer reclasseringstoezicht krijgt en een verplichte gedragstraining gaat volgen.

Uitspraak over twee weken.