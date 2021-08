Bloemencorso Eelde gaat opnieuw niet door

Mogelijk worden die regels na 1 september versoepeld, maar corsovoorzitter Jacqueline Haijkens wilde nu al de knoop doorhakken. Het demissionaire kabinet neemt op 13 augustus een nieuw besluit over de coronamaatregelen ná 1 september. Het zou dus kunnen dat er dan meer mogelijk is voor het corso in Eelde.

"Maar je weet niet wat er na 1 september gebeurt", zegt ze. "Financieel is het ook een te groot risico om tot dan te wachten." Volgens haar zit er niets anders op dan de festiviteiten nog een jaar uit te stellen. Gisteravond zijn de betrokken via een mail op de hoogte gebracht.

Normaal gesproken tienduizenden bezoekers

Het corso in Eelde bestaat niet alleen uit een optocht; ook zijn er allerlei festiviteiten in het dorp. "Normaal gesproken komen er 20.000 tot 40.000 mensen", legt Haijkens uit. "Zo'n festival organiseren voor 750 mensen is niet rendabel. Met 5.000 mensen zou het misschien nog kunnen, maar nu is het gewoon niet mogelijk."

En dus is de teleurstelling groot. "Iedereen was er klaar voor", verzucht de voorzitter. Toch gaat het corso Eelde niet helemaal voorbij. "De verschillende wijken bouwen grote mozaïeken die geplaatst worden in het dorp. Mensen kunnen dan zelf de route fietsen." Morgenavond gaat de organisatie met de wijken om tafel om het besluit door te spreken.

