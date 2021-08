Verschil in waterkwaliteit in dezelfde zwemplas, hoe zit dat?

Maar hoe kan dat eigenlijk, als op de drie andere strandjes aan dezelfde Grote Rietplas de waterkwaliteit wel goed is? Het is toch hetzelfde water? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit!.

Zorgenkindje

Het Rietstrand aan de Grote Rietplas is een spaarzame uitzondering op het overwegend schone Drentse zwemwater. Blauwalg en bacteriën zie je niet met het blote oog, maar kunnen wel aanwezig zijn. "En die veroorzaken braken, diarree, misselijkheid en je kan er hoofdpijn van krijgen", zei Leontien van der Molen van Waterschap Vechtstromen eerder al eens tegen RTV Drenthe. "En je kan er ook rode bultjes van op je huid krijgen."

Om dat te voorkomen laat het waterschap het water bij al hun recreatiestranden met regelmaat testen.

Overschrijdingen in eerdere jaren

Het water bij het Rietstrand in Emmen staat er niet goed op. "Voor deze plek is een negatief zwemadvies afgegeven voor het hele badseizoen", aldus Van der Molen. "Dat heeft te maken met de onderzoeken in de afgelopen vier jaar. Toen hebben er paar overschrijdingen plaatsgevonden. Dat betekent dat je ziek kan worden als je op deze plek gaat zwemmen."

Dat betekent dus dat de kwaliteit van het water van De Grote Rietplas bij het Rietstrand op dit moment niet per se slecht hoeft te zijn. Het strandje heeft zogezegd te lijden van de slechte reputatie van voorgaande jaren. Het negatieve advies volgt uit de richtlijnen van de Europese Unie voor zwemwater op basis van de meetresultaten van de afgelopen vier jaren.

Als er slechte resultaten binnenkomen, kun je dat zien als het krijgen van een gele kaart. Aan het begin van het zwemseizoen krijgt een officieel zwemwater altijd een label; goed, hier geldt een waarschuwing, of het water is hier slecht. Heb je teveel gele kaarten gehad in de afgelopen vier jaar? Dan kun je uit voorzorg een zogeheten 'permanent negatief zwemadvies' krijgen.

Het onderzoek is een momentopname en op deze plek bij de Grote Rietplas is de laatste jaren juist geïnvesteerd om het zwemwater te verbeteren. Dat moet uiteindelijk zijn vruchten gaan afwerpen.

Hetzelfde water?

Maar het is toch allemaal hetzelfde water in zo'n zwemplas? Martin Hilferink van Waterschap Vechtstromen legt uit: "Water is niet een homogeen iets. Het is niet overal hetzelfde. Dit komt door de omstandigheden van de plas: zijn er beekjes die er op instromen? Welke dieren leven er? Is het diep, en op andere plekken ondiep? Is er een haven, of scheepvaart? Dat kan in één plas op verschillende plekken verschillen."

En daarom is het volgens Hilferink belangrijk om op verschillende plaatsen in een plas te meten. "Ondiep water warmt sneller op, waardoor er sneller bacteriën kunnen groeien op die plek. In een diepere plek in hetzelfde zwemwater zie je dat dan minder, bijvoorbeeld. Het is allemaal van invloed op de waterkwaliteit en bij zo'n grote plas zijn er veel verschillende variabelen."

En dan kan het dus zomaar gebeuren dat je aan de ene kant van de Grote Rietplas wél veilig kan zwemmen en aan de andere kant niet.

