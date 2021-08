Kogel door de kerk: Sergio Peña vertrekt naar Malmö FF

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het definitief: Sergio Peña vertrekt naar Malmö FF. De 25-jarige aanvallende middenvelder tekent in Zweden een contract tot eind 2024. Een transferbedrag is niet genoemd, maar naar verluidt gaat het om iets meer dan 1 miljoen euro.

Peña speelde twee seizoenen voor FC Emmen. Op de Oude Meerdijk groeide hij al snel uit tot publiekslieveling. De Peruaan kwam tot zestig wedstrijden en elf doelpunten voor FC Emmen. Peña's laatste wedstrijd in dienst van de Drentse club was in de halve finale van de play-offs tegen NAC. FC Emmen verloor toen na strafschoppen, Peña was een van de Emmenaren die misten. De club degradeerde na drie seizoenen eredivisie naar de Keuken Kampioen Divisie.

'Twee jaar lang genoten'

"De afgelopen jaren heeft heel Nederland kennisgemaakt met Sergio", vertelt technisch manager Michel Jansen. "Het is goed dat een speler van zijn kaliber zijn talenten heeft kunnen tonen. Met name in zijn eerste seizoen presteerde hij top. Het is jammer dat zijn periode in Emmen een teleurstellende afloop kende, maar wij hebben twee jaar lang genoten van een mooie speler en bedanken hem voor al het moois wat hij ons heeft gebracht. Nu maakt hij de stap naar een Zweedse topclub en dat is het beste voor alle partijen."

'Ik wil titels winnen met Malmö'

Peña kijkt uit naar zijn tijd in Zweden. "Ik ben blij dat ik de kans krijg om een club als Malmö FF te vertegenwoordigen", reageert hij. De voetballer heeft veel gesproken met zijn landgenoot Yoshi Yotún, die enkele jaren geleden voor de club speelde. "Hij vertelde mij over de club, de stad en de supporters."

De Peruaan denkt dat de transfer goed is voor zijn ontwikkeling. "Ik zie hier kansen, Malmö is een goed team met grote ambities. Ik wil hier titels winnen."

Ook technisch manager Daniel Andersson is te spreken over het binnenhalen van Peña. "Sergio is een middenvelder die veel vertrouwen heeft met de bal", legt hij uit. "Hij heeft ervaring met het spelen op een hoog niveau en is de afgelopen jaren een prominente speler geweest bij de clubs die hij vertegenwoordigde."

Achtste club

Het wordt voor Peña de zesde club in zijn carrière. Eerder speelde hij in zijn thuisland voor Alianza Lima, waarna hij werd verkocht aan het Spaanse Granada CF. Bij die club werd hij later verhuurd. Eerst aan zijn oude club Alianza Lima, daarna aan Club Deportivo Universidad San Martín de Porres. Uiteindelijk keerde hij terug bij Granada CF en werd in 2018 verhuurd aan CD Tondela uit Portugal. In 2019 vertrok hij transfervrij naar FC Emmen.

Op Instagram bedankt Peña de FC Emmen-supporters voor de afgelopen twee jaar.

