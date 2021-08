Zeehond zwemt door het Peizerdiep

Tijdens een kanotocht door het Peizerdiep werd Tim Horneman gister verrast. "We waren op zoek naar sporen van bevers en otters, zien we ineens een zeehond voorbij zwemmen!"

Horneman hield een excursie voor een groep van elf mensen. "We kwamen twee vissers tegen, stonden er even te praten, en toen zagen we hem. Ik dacht eerst nog: is het een bever? Maar nee, een zeehond! We zijn daarna verder gaan kanoën en hij is nog een paar keer gezien, de zeehond is nog heel dichtbij een van de kano's geweest."

Genoeg vis

Het gaat om de 'gewone zeehond', te zien aan de ronde kop en de wat platte neus. Horneman: "Ik denk dat de zeehond via Lauwersoog, het Reitdiep, het Aduarderdiep en het Hoendiep in het Peizerdiep terecht is gekomen. Het is veruit het grootste dier dat er rondzwemt en er is genoeg vis voor de zeehond in de Onlanden en het Peizerdiep."

Met rust laten

"Het komt vaker voor dat zeehonden rivieren opzwemmen, dus het is ook aannemelijk dat deze zeehond dat heeft gedaan", zegt woordvoerder Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen. "Onze ervaring is dat ze hun weg wel terugvinden, mits ze maar met rust gelaten worden. In principe houden wij meldingen van het dier wel in de gaten, maar zullen niet per definitie ingrijpen als het welzijn niet in gevaar is."

In april vorig jaar was er ook een zeehond in Drenthe, het dier zwom rondjes bij Rogat. Horneman gaf aan dat er zo'n drie jaar geleden ook eentje bij het Zuidlaardermeer is gezien.

Lees ook: