Krokettenkunst The Factory opent in Emmen: ‘Van hieruit veroveren we heel Nederland’

In de tweede locatie van Krokettenkunst wordt er volop gezwoegd om de voormalige winkelruimte om te toveren tot een productielocatie voor de snacks. "Nog deze maand hopen we open te gaan", aldus Robby over de voor hem nieuwe stek. Het is snel gegaan voor hem.

Pesto en basilicum

Twee jaar geleden ging de voormalig accountmanager aan de slag bij zijn ouders. "Mijn vader vroeg me of ik de online verkoop voor mijn rekening wilde nemen." Het duurde niet lang of Robby deelde dezelfde passie voor culinaire kroketten als zijn ouders.

"Inmiddels heb ik er zelf ook al een aantal bedacht. Met droge worst en ook een vegetarische met onder meer pesto, basilicum en tomaatjes", lacht hij.

Vader Rien liep al een tijdje rond met het idee om de zaak in Nieuw-Weerdinge te verkopen en de zaak te verhuizen naar Emmen. "In Emmen kunnen we een breder publiek aantrekken, was de gedachte. Bovendien heb ik hier veel vrienden en mijn stamkroeg." Met de komst van Robby in de zaak is dat plan nu omgebogen naar een locatie erbij.

The Factory

In Emmen, met als bijnaam The Factory, worden de kroketten bereid en in bevroren toestand geleverd aan afnemers. Robby: "Momenteel hebben we zo'n dertig horeca- en recreatiebedrijven in heel Nederland als klant. We produceren ongeveer 40 tot 50 verschillende smaken."

In totaal rollen er 3500 exemplaren per week 'van de band'. Straks wellicht meer.

Een deel van de zaak wordt ingericht als een winkeltje, opgetrokken in een nostalgische jaren '20 stijl, waar iedereen de bevroren snacks kan kopen. Robby en Rien benadrukken dat je er niet kunt eten. Rien: "Voor het genieten moet je bij mij en Edel in Nieuw-Weerdinge zijn. Vanuit deze plek draaien we enkel productie en gaan we Nederland verder veroveren."

De nieuwe locatie bevindt zich nabij het winkelcentrum van de wijk Emmermeer. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Zelf doen

Rien en Edel namen in 1983 een cafetaria in Nieuw-Weerdinge over en sloegen al vrij snel aan het experimenteren. Rien: In de voorgaande jaren had ik gewerkt bij Restaria Zuid in Helpman bij Groningen. Daar maken ze alles zelf, dus dat gingen wij ook doen."

Meer dan eens zetten Rien en Edel in de avonduren nog de bami of de mie op voor de eters van de volgende dag. "Met niets dan een fles wijn tussen ons in." De eerste kunstige krokketen volgden al snel.

Definitieve knoop

In de afgelopen jaren heeft de familie Prinsen de andere snacks de deur uitgedaan en zich exclusief gericht op het maken van hun bijzondere creaties. Rien (67) en Edel (63) houden met deze stap er ook rekening mee dat ze in de nabije toekomst er een keertje mee zullen stoppen.

"Een stap waar ik niet veel moeite meer mee heb. Het afslanken van de zaak bezorgde me al de nodige buikpijn", aldus Rien. "Dus om een definitieve knoop door te hakken, doet tegen die tijd minder pijn." Bovendien is de zaak bij Robby in vertrouwde handen, aldus Rien. "We blijven hem ook na zo'n beslissing gewoon helpen, natuurlijk. Maar dan draaien we het wel om. Gaan wij om zes uur naar huis en dan mag Robby lekker door", knipoogt de krokettenkoning.