Scouting Hoogeveen 75 jaar: 'We zijn er trots op dat we buitenbeentjes zijn'

Voorzitter Sjoerd Poppema loopt er met een grote grijns tussendoor. Daar heeft hij alle reden toe, want de vereniging bestaat dit jaar 75 jaar. "Eigenlijk nog wel langer", corrigeert hij meteen. "Het vermoeden is dat in de oorlog hier al scoutingactiviteiten waren. Maar omdat scouting in die periode verboden was, worden die jaren niet meegerekend."

Groter dan ooit

De vereniging is nu groter dan ooit. Er is zelfs een ledenstop om de groei enigszins te temmen. "Dat komt vooral door het gebrek aan vrijwilligers", voegt Poppema toe. "Het is veel werk om alle activiteiten te organiseren, dus meer meer leden kunnen we voorlopig dus niet aan. Kinderen die zich aanmelden belanden daarom op de wachtlijst."

(Tekst gaat verder onder het kader)

Wat houdt scouting precies in? Volgens Scouting.nl: "Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen."

Oubollig imago?

"Het mooiste aan scouting vind ik dat iedereen tot zijn recht komt", gaat Poppema verder. "Als je verlegen of stil bent, bloei je hier helemaal op. Dat is prachtig om te zien."

Toch kampt de padvinderij nog steeds met een wat 'suf' en 'oubollig' imago. Maar het is tijd om die kwalificatie af te schudden, vindt Poppema. "Uiteindelijk is het gewoon een heel leuke vereniging. In een tijd dat veel kinderen lange tijd voor een beeldscherm zitten is het belangrijk om lekker naar buiten te gaan. Ze kunnen hier hun energie kwijt." Al moet de voorzitter toegeven dat het imago inmiddels ook een geuzentitel heeft opgeleverd. "Als we buitenbeentjes worden genoemd ben ik daar best een beetje trots op."