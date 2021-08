Overijssel moet opnieuw bekijken of vergunning nodig is voor koeien in wei

Een vergunning om koeien in de wei te laten lopen? Als het vlakbij beschermd Natura 2000-gebied is, zou een boer die moeten aanvragen, vindt milieuorganisatie MOB. De organisatie vroeg de provincie Overijssel op te treden tegen een boer uit de gemeente Steenwijkerland, die zijn vee vlakbij natuurgebied Weerribben-Wieden laat grazen. De provincie weigerde, maar moet nu van de rechter haar huiswerk opnieuw doen.

De rechter in Overijssel vindt dat de provincie niet goed heeft onderbouwd waarom de boer geen vergunning nodig zou hebben, meldt RTV Oost.

Vrees voor achteruitgang natuur

Mobilisation for the Environment (MOB) stelt dat het weiden van koeien en het bemesten van de grond bijdraagt aan de achteruitgang van stikstofgevoelige natuur. Daarom zouden boeren die de koeien vlakbij beschermde natuur laten grazen volgens MOB een vergunning moeten aanvragen. De organisatie spande een rechtszaak tegen de provincie Overijssel aan omdat die het daar niet mee eens was.

De rechter oordeelt dat Overijssel niet goed duidelijk heeft gemaakt dat bemesten en beweiden van de koeien niet vergunningplichtig is. Ook ontbreekt volgens de rechter een beoordeling van wat de gevolgen zijn van de boerenactiviteiten bij het Natura 2000-gebied. Zonder onderbouwing kan de provincie in ieder geval niet aantonen dat er geen duidelijke gevolgen zijn voor de natuur en evenmin dat een vergunning niet nodig zou zijn.

Binnen acht weken moet de provincie een nieuw, beter onderbouwd, besluit nemen. Doet ze dat niet, dan volgt een dwangsom, die kan oplopen tot in totaal 15.000 euro. De provincie liet een reactie aan RTV Oost weten de uitspraak te bestuderen. Verder wil ze niet reageren.

LTO hoopt op hoger beroep

De vraag is wat de gevolgen van deze uitspraak kunnen zijn voor andere boeren, die met hun bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden zitten. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Boerenorganisatie LTO laat weten 'erg teleurgesteld te zijn over de uitspraak. "Bemesten en beweiden horen tot de kernactiviteiten van een boerenbedrijf. Daarnaast is een koe in de wei maatschappelijk gewenst, en een onderdeel van de stikstofaanpak het zorgt juist voor minder stikstof", stelt Trienke Elshof van LTO Nederland op de eigen website.

De landbouworganisatie hoopt dat de provincie Overijssel in hoger beroep gaat.