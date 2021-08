Grote overlast door slakken: 'Je houdt niet veel kool meer over'

Een aantal zomers lang waren er bijna geen slakken te zien. De diertjes kunnen minder goed tegen het warme weer en dus bleef een slakkenplaag lange tijd uit. Dat is dit jaar wel anders. Ook op volkstuinencomplex Zuid-Es in Zuidlaren hebben ze er last van. "Je kan hier vroeg in de ochtend niet over de paden lopen", vertelt volkstuinhouder Ludo Oostendorp.

Slakkenvraat

Tine Siccema heeft er ook een eigen tuin. Ze loopt speurend langs haar gewassen op zoek naar slakken. "Hier kan je het goed zien", ze wijst naar de bladeren van haar boontjes. "Dit is allemaal slakkenvraat. Gelukkig kan het op deze boontjes niet zoveel kwaad, die hebben bladeren genoeg."

Aan de andere kant van de volkstuin laat Oostendorp zijn kolen zien. "Hier zijn een paar die niet meer gaan groeien. De zachte kernen, waar slakken dol op zijn, zijn er helemaal uitgevreten." Van een andere kool duwt hij het blad opzij. "Kijk hier zitten ook een paar slakken en daarnaast al hun uitwerpselen. Je niet zo niet veel kool meer over."

Vlindertuin

In de naastgelegen vlindertuin valt het mee met de slakken. "We hebben ze hier wel, maar niet zoveel als in de groentetuinen", vertelt voorzitter Harm Assies van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Zuidlaren (IVN). "Ze zitten bijvoorbeeld ook veel op dahlia's, die hebben wij hier bewust niet geplant."

Assies komt nog met een paar handige tips. "Ze zitten vooral op jonge gewassen met zachte bladeren. Je kunt deze laten groeien met een emmer eromheen of gaas. Slakken houden niet van scherpe randjes."